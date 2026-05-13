Adiós suéter: esta es la prenda que será tendencia durante el otoño-invierno 2026

Llegan los días de verdadero frío y una de las prendas se impone como el "must have" de la temporada: los chalecos. Se trata de un abrigo versátil que puede sumarse a cualquier look para abrigarse, sin perder la elegancia ni la sofisticación.

Por qué los chalecos pisan fuerte esta temporada otoño-invierno 2026

Los chalecos regresaron con fuerza esta temporada otoño-invierno y se convirtieron en una de las prendas más versátiles del guardarropa. Desde versiones tejidas o peludas y hasta modelos sastreros o de cuero, funcionan como una capa extra ideal para sumar abrigo sin perder comodidad.

Entre los colores clave de esta temporada están el bordó, el chocolate y el azul oscuro

Además, son claves para estilearse en capas, ya que permiten jugar con superposiciones y estar abrigadas sin tener una campera sofocante, ni sufrir el frío. Una prenda imprescindible para combatir el cambio de temperatura al entrar y salir de espacios calefaccionados.



En las colecciones de este 2026, predominan los chalecos oversized, los tejidos de punto con aire vintage, los puffer acolchados y también las versiones shaggy. Si bien predominan colores neutros como el gris, beige, marrón y negro, este otoño-invierno son tendencia las opciones bordó, azul oscuro y chocolate.

Si tenés que sumar uno a tu placard, es recomendable elegir un tono neutro, ya que permite que la prenda se vuelva un comodín y dure por años. Sin embargo, los chalecos son muy fáciles de adaptar tanto a looks urbanos como más elegantes.

Cómo combinar los chalecos en diferentes looks

Además de ser prácticos, los chalecos aportan textura y volumen al outfit. Por lo que pueden transformar un conjunto básico en uno mucho más interesante y moderno, ya sea usados sobre camisas, poleras, suéteres finos y hasta hoodies en el caso de los puffer.

Look casual urbano

Chaleco puffer negro oversized.

Buzo gris con capucha.

Jean recto azul oscuro.

Zapatillas blancas o botitas chunky.

Gorro de lana y cartera crossbody.

Look elegante relajado

Chaleco sastrero gris o beige.

Polera negra ajustada.

Pantalón wide leg de vestir.

Botas de cuero negras.

Abrigo largo de paño encima.

Look preppy tendencia

Chaleco tejido con rombos o estilo college.

Camisa blanca oversized.

Minifalda tableada o pantalón sastrero.

Medias altas negras.

Mocasines con plataforma.

Los chalecos son muy versátiles y se pueden adaptar a cualquier look

Look comfy de invierno

Chaleco tejido color crudo.

Sweater de lana gruesa.

Calza térmica o pantalón tejido.

Botas tipo UGG o borcegos.

Bufanda XL.

Look monocromático moderno