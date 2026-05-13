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Adiós suéter: esta es la prenda que será tendencia para combatir el frío durante el otoño-invierno 2026

Se trata de una prenda muy versátil y clave para combatir el frío sin perder la elegancia. Por qué deberías tener uno y cómo combinarlo.

13 de mayo, 2026 | 16.43

Llegan los días de verdadero frío y una de las prendas se impone como el "must have" de la temporada: los chalecos. Se trata de un abrigo versátil que puede sumarse a cualquier look para abrigarse, sin perder la elegancia ni la sofisticación. 

Por qué los chalecos pisan fuerte esta temporada otoño-invierno 2026

Los chalecos regresaron con fuerza esta temporada otoño-invierno y se convirtieron en una de las prendas más versátiles del guardarropa. Desde versiones tejidas o peludas y hasta modelos sastreros o de cuero, funcionan como una capa extra ideal para sumar abrigo sin perder comodidad.

Entre los colores clave de esta temporada están el bordó, el chocolate y el azul oscuro

Además, son claves para estilearse en capas, ya que permiten jugar con superposiciones y estar abrigadas sin tener una campera sofocante, ni sufrir el frío. Una prenda imprescindible para combatir el cambio de temperatura al entrar y salir de espacios calefaccionados. 
 

En las colecciones de este 2026, predominan los chalecos oversized, los tejidos de punto con aire vintage, los puffer acolchados y también las versiones shaggy. Si bien predominan colores neutros como el gris, beige, marrón y negro, este otoño-invierno son tendencia las opciones bordó, azul oscuro y chocolate.

Si tenés que sumar uno a tu placard, es recomendable elegir un tono neutro, ya que permite que la prenda se vuelva un comodín y dure por años. Sin embargo, los chalecos son muy fáciles de adaptar tanto a looks urbanos como más elegantes.

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Cómo combinar los chalecos en diferentes looks

Además de ser prácticos, los chalecos aportan textura y volumen al outfit. Por lo que pueden transformar un conjunto básico en uno mucho más interesante y moderno, ya sea usados sobre camisas, poleras, suéteres finos y hasta hoodies en el caso de los puffer.

Look casual urbano

  • Chaleco puffer negro oversized.
  • Buzo gris con capucha.
  • Jean recto azul oscuro.
  • Zapatillas blancas o botitas chunky.
  • Gorro de lana y cartera crossbody.

Look elegante relajado

  • Chaleco sastrero gris o beige.
  • Polera negra ajustada.
  • Pantalón wide leg de vestir.
  • Botas de cuero negras.
  • Abrigo largo de paño encima.

Look preppy tendencia

  • Chaleco tejido con rombos o estilo college.
  • Camisa blanca oversized.
  • Minifalda tableada o pantalón sastrero.
  • Medias altas negras.
  • Mocasines con plataforma.

Los chalecos son muy versátiles y se pueden adaptar a cualquier look

Look comfy de invierno

  • Chaleco tejido color crudo.
  • Sweater de lana gruesa.
  • Calza térmica o pantalón tejido.
  • Botas tipo UGG o borcegos.
  • Bufanda XL.

Look monocromático moderno

  • Chaleco de cuero marrón o negro.
  • Remera manga larga al tono.
  • Pantalón cargo del mismo color.
  • Botas chunky.
  • Accesorios metálicos plateados o dorados según el outfit.
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