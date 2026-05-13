Llegan los días de verdadero frío y una de las prendas se impone como el "must have" de la temporada: los chalecos. Se trata de un abrigo versátil que puede sumarse a cualquier look para abrigarse, sin perder la elegancia ni la sofisticación.
Por qué los chalecos pisan fuerte esta temporada otoño-invierno 2026
Los chalecos regresaron con fuerza esta temporada otoño-invierno y se convirtieron en una de las prendas más versátiles del guardarropa. Desde versiones tejidas o peludas y hasta modelos sastreros o de cuero, funcionan como una capa extra ideal para sumar abrigo sin perder comodidad.
Además, son claves para estilearse en capas, ya que permiten jugar con superposiciones y estar abrigadas sin tener una campera sofocante, ni sufrir el frío. Una prenda imprescindible para combatir el cambio de temperatura al entrar y salir de espacios calefaccionados.
En las colecciones de este 2026, predominan los chalecos oversized, los tejidos de punto con aire vintage, los puffer acolchados y también las versiones shaggy. Si bien predominan colores neutros como el gris, beige, marrón y negro, este otoño-invierno son tendencia las opciones bordó, azul oscuro y chocolate.
Si tenés que sumar uno a tu placard, es recomendable elegir un tono neutro, ya que permite que la prenda se vuelva un comodín y dure por años. Sin embargo, los chalecos son muy fáciles de adaptar tanto a looks urbanos como más elegantes.
Cómo combinar los chalecos en diferentes looks
Además de ser prácticos, los chalecos aportan textura y volumen al outfit. Por lo que pueden transformar un conjunto básico en uno mucho más interesante y moderno, ya sea usados sobre camisas, poleras, suéteres finos y hasta hoodies en el caso de los puffer.
Look casual urbano
- Chaleco puffer negro oversized.
- Buzo gris con capucha.
- Jean recto azul oscuro.
- Zapatillas blancas o botitas chunky.
- Gorro de lana y cartera crossbody.
Look elegante relajado
- Chaleco sastrero gris o beige.
- Polera negra ajustada.
- Pantalón wide leg de vestir.
- Botas de cuero negras.
- Abrigo largo de paño encima.
Look preppy tendencia
- Chaleco tejido con rombos o estilo college.
- Camisa blanca oversized.
- Minifalda tableada o pantalón sastrero.
- Medias altas negras.
- Mocasines con plataforma.
Look comfy de invierno
- Chaleco tejido color crudo.
- Sweater de lana gruesa.
- Calza térmica o pantalón tejido.
- Botas tipo UGG o borcegos.
- Bufanda XL.
Look monocromático moderno
- Chaleco de cuero marrón o negro.
- Remera manga larga al tono.
- Pantalón cargo del mismo color.
- Botas chunky.
- Accesorios metálicos plateados o dorados según el outfit.