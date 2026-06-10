Abuela mundialista: creó un retrato gigante de Messi hecho con puros hilos.

A nada del comienzo del Mundial 2026, una mujer mayor compartió su talento a través de TikTok. Esta nueva "abuela mundialista" creó un retrato gigante de Lionel Messi, hecho con puros hilos y muchísima paciencia. "Arte textil, trabajo de una alumna", comentan desde Galpón de arte, la cuenta dueña del posteo.

En el video con el himno de fondo y la multitud alentando a la Selección, se puede ver a la mujer sumando los últimos detalles a su verdadera obra de arte: un Messi de hilos de colores sosteniendo en alto la Copa del Mundo que le dio a los argentinos la tercera estrella.

Una mujer mayor compartió su talento al crear un retrato gigante de Messi con hilos.

"Si así trabaja la alumna, no me puedo imaginar las obras de la maestra", "Que belleza", "Dios, que maravilla", fueron algunos de los comentarios de los usuarios que se toparon con el video subido a TikTok.

Cuándo es el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina comenzará la defensa del título mundial el próximo 16 de junio, cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará en Kansas City desde las 22 (hora argentina) y marcará el inicio de un nuevo desafío para el equipo que conquistó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comparte grupo con Argelia, Austria y Jordania. Tras el debut, volverá a jugar el 22 de junio frente a Austria y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Jordania. En caso de avanzar de ronda, Argentina continuará su camino en las instancias eliminatorias con el objetivo de volver a pelear por el trofeo más importante del fútbol.

Con Lionel Messi a la cabeza y la ilusión de repetir la consagración conseguida en Qatar 2022, la Albiceleste llegará a la Copa del Mundo como una de las candidatas al título. Aunque el capitán llegará con 39 años al certamen, sigue siendo la gran referencia de una generación que también cuenta con figuras como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

El Mundial se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y contará por primera vez con 48 selecciones participantes. Esta ampliación modificó el formato tradicional del torneo, que ahora tendrá más partidos y una fase de grupos más extensa que en ediciones anteriores.