Así es el grupo G: fixture de partidos, fechas y horarios

Grupo G en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya tiene definidos sus grupos. El sorteo realizado en Washington D.C., en una ceremonia repleta de figuras del deporte y el espectáculo internacional, terminó de darle forma al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre este mes y el próximo.

Entre las doce zonas que conformarán la primera fase, el Grupo G aparece como uno de los más abiertos. Bélgica llega como cabeza de serie y principal candidata a avanzar, pero Egipto, la República Islámica de Irán y Nueva Zelanda buscarán aprovechar cualquier oportunidad para meterse en la fase eliminatoria de una Copa del Mundo que estrenará un formato ampliado de 48 selecciones.

Cómo quedó conformado el Grupo G

La zona quedó integrada por cuatro selecciones con realidades muy diferentes, pero con experiencia internacional suficiente como para aspirar a la clasificación:

Bélgica.

Egipto.

República Islámica de Irán.

Nueva Zelanda.

Los belgas parten como favoritos gracias a su tradición reciente en Mundiales y Eurocopas. Sin embargo, Egipto intentará apoyarse en el talento de una generación que busca volver a ser protagonista a nivel global, mientras que Irán llega como una de las selecciones más competitivas de Asia.

Nueva Zelanda, por su parte, intentará aprovechar el nuevo formato de clasificación que también permite avanzar a los ocho mejores terceros, una novedad que amplía considerablemente las posibilidades para los equipos considerados candidatos secundarios.

Grupo G en el Mundial 2026.

Fixture completo del Grupo G: fechas y horarios

Primera fecha

Lunes 15 de junio de 2026

Bélgica vs. Egipto – Seattle Stadium

rán vs. Nueva Zelanda – Los Angeles Stadium

Segunda fecha

Domingo 21 de junio de 2026

Bélgica vs. Irán – Los Angeles Stadium

Nueva Zelanda vs. Egipto – BC Place Vancouver

Tercera fecha

Viernes 26 de junio de 2026

Egipto vs. Irán – Seattle Stadium

Nueva Zelanda vs. Bélgica – BC Place Vancouver

Qué necesita cada selección para avanzar

El Mundial 2026 tendrá un formato inédito. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán directamente a los dieciseisavos de final, mientras que también clasificarán los ocho mejores terceros entre las doce zonas.

Este sistema genera un escenario más favorable para selecciones como Egipto, Irán o Nueva Zelanda, que podrían mantenerse con chances de clasificación hasta la última fecha incluso sin terminar entre los dos primeros.

Para Bélgica, en cambio, el objetivo será evitar sorpresas y asegurar el liderazgo del grupo, una posición que podría resultar clave para obtener cruces más accesibles en la fase eliminatoria.

La experiencia europea de los belgas, el crecimiento sostenido de Irán, la ilusión egipcia y el entusiasmo de Nueva Zelanda anticipan una lucha intensa por los boletos a la siguiente ronda. En un Mundial que estrena formato y amplía oportunidades, cada punto puede resultar decisivo.