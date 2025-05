¿Qué alimentos no deben pasar por el microondas?

Qué comida no recalentar en el microondas

Uno de los electrodomésticos presentes en los hogares como en las cocinas de los trabajos es el microondas porque permite recalentar comida en pocos segundos y disfrutar de su calidad. Sin embargo, no todos los alimentos son aconsejables que reciban un golpe de calor de estar manera debido a una serie de consecuencias poco agradables que van más allá de su sabor.

En pocos segundos, un porción de pizza se puede recuperar y lo mismo sucede con una milanesa que luego se consumirá junto a una ensalada. Solo se debe ajustar el cronómetro de manera adecuada para que el calor no termine generando un efecto negativo en la composición del alimento. Es por ello que se aconseja buscar cuántos minutos es necesario calentar cada variedad de plato. Algunos nada más requieren de un pequeño golpe de calor y otros de uno más prolongado.

Qué comida no recalentar en el microondas

"El mejor omelet en la historia de la humanidad. Mezclo un huevo con una cucharada de mayonesa, se bate, pongo un poco de aceite o mantequilla y pongo la mezcla en el recipiente. Al microondas por 30 o 45 segundos. Es buenísimo, esponjosito, huevo con huevo. Pruébalo, es delicioso", expresó José Andres, cheff profesional, en charla con un podcast. Sus palabras generaron bastante aceptación en los comentarios y varios se animaron a ponerla en marcha para probar el sabor que promocionó.

La clave de la receta es que la mezcla de mayonesa con huevo debe ir de manera obligatoria en un recipiente que tenga un adherente como aceite o manteca para que no se pegue o termine explotando en el interior del microondas. "Me lo hago todos los días en el trabajo, pero en vez de mayonesa, crema de leche. Es una tortilla francesa en el microondas", señaló un hombre en los comentarios. Una variación para aquellos que no pretendan hacer uso del aderezo y que busquen probar algo similar.

¿Qué alimentos no pueden ir en el microondas?

Hay una serie de alimentos que deben pasar un proceso de transformación antes de colocarlos en el microondas para que no generen ninguna sorpresa al someterlos al calor. También hay otros que es mejor calentarlos en la cocina, debido a que de esta manera es posible asegurar que adquieran temperatura de manera completa y no solo en la superficie o se dañe su calidad.

Huevos: no se comienda transformarlos en duros con la cáscara porque podrían explotar.

no se comienda transformarlos en duros con la cáscara porque podrían explotar. Verduras de hojas verdes: se pueden quemar y quedar marchitas dañando su calidad.

se pueden quemar y quedar marchitas dañando su calidad. Salsa de tomate : se puede sobrecalentar y afectar la composición de los recipientes o quedar con calor solo en la superficie.

: se puede sobrecalentar y afectar la composición de los recipientes o quedar con calor solo en la superficie. Carne cruda : no es la mejor manera cocinar un alimento que le falta cocción.

: no es la mejor manera cocinar un alimento que le falta cocción. Carne procesada : pueden liberar compuestos tóxicos que generan enfermedades cardiovasculares.

: pueden liberar compuestos tóxicos que generan enfermedades cardiovasculares. Frutas: contienen niveles de agua y pueden llegar a explotar, además de que su sabor se verá claramente afectado.

¿Por qué la porcelana es ideal para calentar comida en el microondas?

Al momento de colocar un alimento dentro del microondas es necesario revisar la calidad y la composición del recipiente. No todos se encuentran aptos para someterse al calor que desprende cuando el equipo se pone en marcha. Algo que podría generar efectos en el sabor de la comida, pero también provocar desperfectos y hasta generar un incendio.

Se recomienda usar productos de porcelana para recalentar comida porque es resistente al calor. No se deforma y no se desprenden partes que puedan llegar a quedar impregnadas. No obstante, es necesario que cuente con una etiqueta o indicación que mencione el apto para colocar en el microondas. Por otro lado, no están permitidos los objetos de vidrio, que pueden estallar, y los de metal/aluminio con grandes chances de provocar un incendio.