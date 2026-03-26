WhatsApp te ayuda a liberar espacio y equilibrar tu vida personal con la profesional

La actualización de WhatsApp apunta en dos direcciones claras: ayudar a quienes tienen el almacenamiento del celular al límite y simplificar la vida de quienes usan WhatsApp tanto para el trabajo como para lo personal.

Liberar espacio sin perder los chats

Ahora podés encontrar y eliminar archivos grandes directamente dentro de cualquier chat, sin tener que borrar toda la conversación. Solo hay que tocar el nombre del chat y seleccionar "Gestionar almacenamiento". También es posible elegir borrar solo los archivos multimedia al limpiar un chat, conservando el historial de mensajes intacto.

Es un cambio importante para quienes acumulan fotos y videos en grupos de familia o trabajo sin querer perder el hilo de las conversaciones.

Dos cuentas en el iPhone, al fin

Ya es posible tener dos cuentas de WhatsApp activas al mismo tiempo en iOS, igual que en Android. Ya no hace falta llevar dos teléfonos para separar lo laboral de lo personal. Para identificar siempre en cuál cuenta estás, la foto de perfil aparece visible en la barra inferior de la app.

Llevar el historial de iPhone a Android

La función de transferencia de chats ahora permite mover el historial de iOS a Android, además de entre dispositivos del mismo sistema. Con un par de toques, las conversaciones, fotos y videos viajan con el usuario al cambiar de teléfono.

Stickers sugeridos al escribir emojis

WhatsApp ahora sugiere stickers a medida que escribís emojis. Con un solo toque podés reemplazar el emoji por un sticker que capture exactamente lo que querés expresar.

Retoques de fotos con Meta AI y respuestas sugeridas

Antes de enviar una foto, Meta AI permite retocarla directamente en el chat: eliminar algo que distrae, cambiar el fondo o aplicar un estilo diferente. Además, la función de Ayuda para escribir ahora puede redactar una respuesta sugerida basada en la conversación, manteniendo los chats completamente privados. Todas las funciones están en proceso de despliegue y estarán disponibles para todos los usuarios en los próximos días.