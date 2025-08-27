WhatsApp incorpora el contestador automático a sus actualizaciones.

El contestador automático, aquel aparato que marcó la vida cotidiana en hogares y oficinas en las décadas pasadas, tendrá su revival en el terreno digital. WhatsApp, el mensajero de Meta y el más usado del planeta, está probando una nueva función que replica el espíritu de esas grabadoras que guardaban mensajes cuando nadie atendía. Según reveló el portal especializado WABetaInfo, la característica ya circula en la versión beta 2.25.23.21 para Android.

El sistema permitirá grabar un mensaje de voz cada vez que una llamada en WhatsApp quede sin respuesta. Así, el usuario podrá explicar el motivo del llamado sin necesidad de volver a marcar o esperar que el receptor vea un mensaje en el chat. La dinámica es sencilla: tras la llamada perdida, aparece en la pantalla una opción para grabar y enviar un audio breve, que queda asociado directamente a la notificación de la llamada no atendida.

Cómo funciona el contestador automático de WhatsApp

El funcionamiento, en la práctica, es similar al de los buzones de voz tradicionales. La diferencia es que ahora se integra de manera orgánica al mensajero, en un formato que busca agilizar la comunicación. El ejemplo más claro: llamar a un colega en horario laboral y, si no responde, dejarle un mensaje conciso que podrá escuchar apenas quede libre.

Aunque enviar audios en los chats de WhatsApp ya es una costumbre instalada, esta función apunta a segmentar y dar visibilidad a los mensajes que explican un llamado, en lugar de que se pierdan en el flujo habitual de conversaciones.

Por ahora, la herramienta está en fase de pruebas y Meta no informó una fecha oficial de lanzamiento. Si sigue la lógica de otros estrenos, el “nuevo contestador automático” de WhatsApp podría llegar en los próximos meses a todos los dispositivos, marcando un regreso inesperado de un clásico de la comunicación, ahora en clave digital.