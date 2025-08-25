Qué es el modo avión en WhatsApp: para qué sirve y cómo activarlo fácil.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en Argentina y en el mundo. Con el paso de los años fue sumando herramientas para que la experiencia de usuario sea cada vez más completa, desde silenciar chats hasta enviar mensajes temporales o proteger conversaciones con contraseñas. Entre esas funciones aparece una opción poco explorada pero muy útil: el modo avión en WhatsApp, que permite a los usuarios ganar mayor privacidad y controlar mejor cómo interactúan con los mensajes.

En la práctica, activar el modo avión en el celular suele estar relacionado con los viajes en avión. Sin embargo, aplicado al uso cotidiano de WhatsApp, se convierte en un recurso que permite leer mensajes, escuchar audios o incluso redactar respuestas sin que la otra persona lo note. De esta manera, el doble tilde azul no aparece y se evita que el contacto sepa que el mensaje fue leído.

Qué es el modo avión en WhatsApp

El modo avión es una función incorporada en todos los smartphones modernos que desactiva las conexiones inalámbricas del dispositivo: Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth, GPS y NFC. Aunque fue creado inicialmente para garantizar la seguridad en los vuelos, con el tiempo se transformó en una herramienta muy práctica en la vida diaria.

WhatsApp permite activar el modo avión para mayor privacidad.

Cuando se activa, el teléfono queda completamente offline: no se pueden hacer llamadas ni usar internet, pero sí acceder a funciones internas como revisar fotos, escuchar música descargada o escribir mensajes que se enviarán más tarde al reconectar.

En el caso específico de WhatsApp, el modo avión actúa como una capa de invisibilidad. Permite leer mensajes sin activar la confirmación de lectura, escuchar notas de voz sin que se marque como reproducida y hasta escribir un texto sin mostrar el estado “escribiendo” ni aparecer en línea. Una vez redactado, solo es necesario cerrar la aplicación, desactivar el modo avión y enviar el mensaje con normalidad.

Además de la privacidad, este recurso evita interrupciones constantes, ya que al activar el modo avión no ingresan nuevas notificaciones ni llamadas. También ayuda a concentrarse y revisar contenido de chats sin la presión de responder de inmediato.

Cómo activar el modo avión fácil

Activar el modo avión en WhatsApp es muy sencillo y se puede hacer en cualquier celular. A continuación, te detallamos los pasos a seguir, teniendo en cuenta los diferentes sistemas operativos:

En Android:

Deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Tocar el ícono del avión. Confirmar que todas las conexiones (Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth) estén apagadas.

En iOS (iPhone):

Deslizar hacia abajo desde la esquina superior derecha o hacia arriba desde la parte inferior (según el modelo). Presionar el ícono del avión para activarlo.

Una vez realizado este paso, WhatsApp queda en pausa y se pueden aprovechar las ventajas mencionadas: leer sin dejar huella, escuchar audios en privado o escribir respuestas sin mostrarse en línea.

Además, el modo avión suma beneficios extra para el celular en general: ahorra batería, permite una carga más rápida, evita cargos por roaming en viajes al exterior y hasta bloquea publicidades en algunas apps y juegos. Sin dudas, es una gran herramienta que hay que tener en cuenta a la hora de buscar mayor privacidad.