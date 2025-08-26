Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp a partir del 1° de septiembre 2025: cuáles son los modelos

WhatsApp funcionará solo en determinados celulares.

WhatsApp es una de las aplicaciones más populares que existen en el mundo. Con el avance de la tecnología, muchos celulares van quedando atrás en relación a los avances que se incorporan en la app, que busca mejorar su rendimiento mes a mes con mejoras que tienen como premisa darle mejores posibilidades a sus usuarios para comunicarse. Y la renovación, en ese sentido, es permanente.

De esta manera, desde este 1º de septiembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar y estar disponible en miles de celulares en todo el mundo. Esto se debe a las exigencias técnicas de sus nuevas actualizaciones, por lo que la aplicación solo será compatible con teléfonos que cuenten con Android 5.0 o superior y iOS 12 o posterior. Los que no, sufrirán las consecuencias.

Qué celulares se quedan sin WhatsApp en septiembre 2025: la lista completa

Samsung : Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend.

: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend. Apple (iPhone) : iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE (1ª generación).

: iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE (1ª generación). Motorola : Moto G (1ª generación), Droid Razr HD y Moto E (1ª generación).

: Moto G (1ª generación), Droid Razr HD y Moto E (1ª generación). LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90. Huawei : Ascend D2.

: Ascend D2. Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.

: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V. HTC: One X, One X+, Desire 500 y Desire 601.

Qué quiere decir quedarse sin WhatsApp

No tendrán acceso a las nuevas funciones que incorpore la app.

Con el tiempo, podrían aparecer fallos de seguridad y errores de funcionamiento .

y . En casos extremos, WhatsApp podría dejar de abrirse si la versión instalada queda obsoleta.

Qué pasa si no cambio de celular