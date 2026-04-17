Transferí tu cuenta de WhatsApp a tu nuevo celular: el paso a paso

El proceso varía según si el cambio es entre teléfonos del mismo sistema operativo o entre Android e iPhone. Antes de iniciar la migración, el primer paso es asegurarse de contar con una copia de seguridad actualizada. WhatsApp utiliza Google Drive para Android e iCloud para iPhone, permitiendo guardar mensajes, fotos, videos y archivos. Tener una copia reciente garantiza la restauración de los datos en caso de cualquier inconveniente durante el traspaso.

Paso 1: hacer la copia de seguridad

En el celular viejo, entrá en Ajustes → Chats → Copia de seguridad y guardá tus conversaciones en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone). Esperá a que termine el proceso. Esto es clave para recuperar los mensajes después.

Paso 2: instalar WhatsApp en el nuevo celular

Instalá WhatsApp en el nuevo celular desde la tienda oficial correspondiente. Ingresá el mismo número de teléfono que tenías en el equipo anterior y recibirás un código por SMS. Al introducirlo, la sesión en el celular anterior se cerrará automáticamente. No es posible mantener la misma cuenta activa en dos celulares principales al mismo tiempo.

Paso 3: restaurar la copia de seguridad

Cuando la aplicación lo indique, aceptá restaurar la copia de seguridad desde la nube. Esperá a que finalice la restauración y comprobá que todos los chats, archivos y grupos estén completos. Los archivos multimedia pueden descargarse en segundo plano unos minutos después de que aparezcan los chats.

Si cambiás de Android a iPhone o viceversa

Para migrar entre sistemas operativos distintos, utilizá las funciones de migración oficiales de WhatsApp, como "Trasladar a iOS" o las herramientas integradas en Android 12 o superior. Seguí las instrucciones en pantalla y conectá ambos dispositivos con cable o mediante código QR si es necesario.

En algunos casos, WhatsApp permite una transferencia directa mediante código QR, sin depender de la nube. Esta opción aparece durante la configuración inicial y requiere tener ambos celulares cerca y conectados a la misma red. Es la opción más rápida para quienes tienen muchos archivos y prefieren no depender de la velocidad de subida a internet.

Un detalle importante si también cambiás el número

Si además del cambio de equipo vas a modificar la línea, conviene primero usar la función "Cambiar número" dentro de la configuración de WhatsApp y después iniciar la migración. Haciendo esto, los contactos conservarán la información actualizada. El orden de los pasos es fundamental.