Dos cuentas de WhatsApp en un iPhone: cómo activarlas

Entre las novedades más relevantes de WhatsApp se encuentra la posibilidad de gestionar dos cuentas de forma simultánea en un mismo dispositivo. La plataforma responde así a la necesidad de quienes buscan separar su vida personal de la profesional, facilitar el traspaso de datos y mejorar la experiencia de usuario. Los usuarios de Android ya tenían esta opción desde hace tiempo; ahora llega oficialmente a iPhone.

Requisito previo: necesitás dos números

Para tener dos cuentas en la misma app, cada cuenta requiere un número de teléfono diferente. Puede ser una segunda SIM física (si el iPhone es dual SIM), una eSIM contratada con cualquier operadora, o un número de WhatsApp Business ya existente. No hace falta llevar dos teléfonos ni instalar ninguna aplicación adicional.

El paso a paso para configurarlo

Abrí la app y andá a la sección de Ajustes. Tocá tu foto de perfil o nombre para ver la opción "Lista de cuentas". Seleccioná "Añadir cuenta" e ingresá el segundo número de teléfono. WhatsApp enviará un código de verificación por SMS a ese número; ingresalo para confirmar. Una vez configurado, el cambio entre cuentas se hace con un solo toque en el menú de Ajustes, sin cerrar sesión ni reiniciar nada.

Cada cuenta guarda todo su historial de manera independiente: chats separados, notificaciones separadas y configuración de privacidad propia. También podés configurar un bloqueo biométrico diferente para cada una.

Si no ves la opción todavía

Esta funcionalidad está activa de forma progresiva. Asegurate de tener WhatsApp actualizado a la última versión disponible. Si aún no aparece la sección de "Lista de cuentas" en Ajustes, puede que el despliegue todavía no llegó a tu dispositivo: en ese caso, revisar las actualizaciones pendientes en la App Store suele resolver el problema.

La alternativa: WhatsApp + WhatsApp Business

Si la función nativa todavía no llegó, podés instalar WhatsApp Business desde la App Store, configurarla con el segundo número y usar ambas apps simultáneamente sin interferencia entre ellas. WhatsApp Business es gratuita y puede usarse perfectamente para un número personal, aunque el ícono de la app es diferente al de la versión estándar.