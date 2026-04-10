Mejorá el audio de las llamadas de WhatsApp: el paso a paso

La función fue detectada en la versión beta 2.26.14.1 para Android por el portal especializado WABetaInfo, y ya está disponible para un grupo reducido de usuarios mientras WhatsApp la prueba antes del despliegue global. Por ahora solo llega a Android: los usuarios de iPhone ya contaban con herramientas similares a través del propio sistema operativo de Apple, pero sin integración nativa dentro de WhatsApp.

Cómo funciona

La cancelación de ruido se activará automáticamente al iniciar una llamada desde la aplicación. La app mostrará una notificación en pantalla para informar cuándo la función está operativa, facilitando la identificación de llamadas con supresión de ruido. Esta función se ejecutará localmente en el dispositivo Android, filtrando el audio antes de su cifrado y posterior envío.

El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp no se ve afectado: el procesamiento del audio ocurre en el teléfono antes de que la señal salga hacia la red, por lo que la privacidad de la conversación queda intacta.

Cómo activarla o desactivarla

El flujo de uso es sencillo: basta con iniciar una llamada de voz o una videollamada desde WhatsApp y, una vez en la pantalla de conversación, abrir el menú adicional de opciones. Ahí debería mostrarse la entrada "Cancelación de ruido" o "Noise cancellation", que se puede pulsar para encenderla o apagarla según convenga. Todo apunta a que la función estará activada por defecto en la mayoría de dispositivos compatibles.

WhatsApp también contempla la opción de desactivar la cancelación de ruido desde el menú de llamadas. Este control resulta útil en situaciones donde los sonidos ambientales forman parte esencial de la conversación, como al compartir música o transmitir eventos en directo.

Un detalle importante: mejor si ambos la tienen activa

Si la función está activada por la persona que llama, es el receptor el que obtiene el beneficio. Por lo tanto, se aconseja que tanto el que llama como el que recibe tengan activada la cancelación de ruido para obtener la mejor experiencia.

Cuándo llega al público general

La función todavía está en fase beta y se espera un despliegue gradual. Quienes no formen parte del programa beta recibirán la mejora a través de una actualización normal de la app, sin necesidad de hacer ninguna configuración extra.