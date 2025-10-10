Estas son las nuevas funciones que anunció WhatsApp para las llamadas grupales

WhatsApp está revolucionando la forma en que hablamos con amigos, familiares o equipos de trabajo. La app de mensajería más usada del mundo acaba de incorporar una serie de funciones que transforman por completo la experiencia de las llamadas grupales, volviéndolas más dinámicas, organizadas y parecidas a lo que ofrecen plataformas como Zoom o Google Meet, pero sin salir del entorno familiar de WhatsApp.

Entre las principales novedades se destaca la posibilidad de hacer videollamadas con hasta 32 personas, una mejora que apunta tanto a grupos de trabajo como a charlas familiares. Además, ahora se pueden enviar enlaces de invitación, usar reacciones en tiempo real con emojis, levantar la mano para pedir la palabra y personalizar la vista de la pantalla con distintos modos, como centrarse en quien está hablando o mantener la cuadrícula fija.

Las nuevas funciones más destacadas

Llamadas grupales de hasta 32 participantes: ideal para reuniones grandes sin depender de otras apps.

Reacciones con emojis: permiten expresar emociones sin interrumpir la conversación.

Ventanas flotantes y vistas personalizadas: cada usuario puede elegir cómo ver a los demás.

Opción de “levantar la mano”: perfecta para entornos laborales o clases virtuales.

Enlaces de invitación: se puede sumar gente a la llamada con un simple link.

Cómo iniciar una videollamada grupal en WhatsApp

El proceso sigue siendo sencillo. Solo hay que abrir el chat grupal o individual, tocar el ícono de videollamada y elegir “Nueva llamada grupal” para agregar contactos. También se puede hacer desde la pestaña “Llamadas”. Una vez en marcha, los usuarios pueden activar o desactivar la cámara, reaccionar con emojis o levantar la mano, todo dentro de una interfaz más limpia e intuitiva.

Si la llamada entra mientras el teléfono está bloqueado, aparecerá una pantalla especial con tres opciones: aceptar, rechazar o responder con un mensaje. Además, ahora es posible apagar el video sin cortar la comunicación, ideal si querés seguir hablando sin mostrarte en cámara.

Aunque todavía hay algunas limitaciones —como no poder cambiar entre llamada de voz y video durante la sesión—, las mejoras posicionan a WhatsApp como una opción cada vez más completa para la comunicación en grupo. Con estas actualizaciones, Meta busca que las videollamadas sean más naturales, expresivas y accesibles para todos.