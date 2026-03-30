Cómo activar la cámara secreta de WhatsApp: el paso a paso

Esta herramienta permite acceder directamente a la cámara desde la pantalla principal del celular.

La popular app de mensajería WhatsApp suma una función poco conocida que puede cambiar la forma en la que los usuarios capturan y comparten contenido. Se trata de la llamada “cámara secreta”, una herramienta que permite acceder directamente a la cámara desde la pantalla principal del celular, sin necesidad de abrir la aplicación.

Esta opción, disponible en dispositivos Android, se activa mediante un widget y apunta a agilizar el envío de fotos y videos en situaciones cotidianas. Así, con un solo toque, los usuarios pueden capturar contenido y compartirlo al instante en chats o estados, evitando pasos intermedios dentro de la app.

Cómo activar la cámara secreta de WhatsApp

El proceso para habilitar esta función es simple y no requiere descargar aplicaciones externas. Solo hay que configurar un acceso directo desde la pantalla de inicio:

Mantener presionado un espacio vacío del inicio del celular.

Ingresar al menú de “Widgets”.

Buscar el widget de WhatsApp.

Seleccionar la opción de cámara (puede figurar como “WhatsApp Camera”).

Ubicar el acceso directo en la pantalla principal.

Una vez agregado, el ícono funciona como un acceso directo que abre automáticamente la cámara dentro de la app.

Esta opción se activa mediante un widget.

Es importante tener en cuenta que esta herramienta no está disponible en iPhone, donde los widgets actuales de WhatsApp se limitan a funciones como chats, estados o integraciones con inteligencia artificial.

Para qué sirve esta función oculta

La llamada “cámara secreta” no es una función nueva, pero sí una de las menos utilizadas. Su principal ventaja es la velocidad: permite capturar fotos o videos y enviarlos sin tener que navegar por la app.

Esto resulta especialmente útil en situaciones donde el tiempo es clave, como registrar un momento espontáneo, compartir contenido en tiempo real o subir estados rápidamente. También simplifica el uso diario para quienes envían multimedia de forma frecuente.

En definitiva, se trata de una herramienta pensada para mejorar la experiencia del usuario, haciendo que el acceso a funciones clave sea más directo y eficiente dentro del ecosistema de WhatsApp.