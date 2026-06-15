Últimas horas en Steam: imperdible festival regala descuentos de hasta 80% en los juegos más adictivos del año

Fuente: Sportskeeda.

El Steam Bullet Fest 2026 llegó con diversos descuentos en shooters, roguelikes y juegos de balas para todos los gustos. Desde clásicos del género hasta propuestas indie que se popularizaron en los últimos años, la vitrina cubre un espectro amplio de experiencias, con rebajas de hasta el 80% y demos gratuitas disponibles para quienes quieran probar antes de comprar. El cierre es hoy a las 14 h de Argentina. Cualquier juego comprado antes de ese horario queda en la biblioteca de forma permanente.

Los mejores precios antes de que cierren

Enter the Gungeon — 80% de descuento — USD 2,99. Uno de los mejores bullet hell roguelites jamás creados, con cientos de armas y un replay value extremadamente alto. Su precio histórico mínimo fue USD 1,49, pero esta sigue siendo una compra excelente. Si todavía no lo jugaste, esta es la excusa perfecta.

Uno de los mejores jamás creados, con y un extremadamente alto. Su precio histórico mínimo fue USD 1,49, pero esta sigue siendo una compra excelente. Si todavía no lo jugaste, esta es la excusa perfecta. Vampire Survivors — 25% de descuento — USD 3,74. El fenómeno roguelite sigue siendo uno de los títulos más recomendados del evento con más de once mil reseñas positivas. Su simpleza engaña: la profundidad estratégica aparece con cada partida.

El fenómeno sigue siendo con más de once mil reseñas positivas. Su simpleza engaña: la aparece con cada partida. Returnal — 67% de descuento — USD 20 (precio original USD 60). El shooter roguelite de Housemarque, que ganó múltiples premios como el Game of the Year, llega a su precio más bajo en PC.

(precio original USD 60). El de Housemarque, que ganó múltiples premios como el llega a su precio más bajo en PC. Deep Rock Galactic: Survivor — 35% de descuento — USD 8,44. El auto-shooter de Ghost Ship Publishing tiene a los jugadores combatiendo enjambres alienígenas , minando recursos y desbloqueando mejoras en un loop que escala en dificultad de forma constante.

El de Ghost Ship Publishing tiene a los jugadores , minando recursos y desbloqueando mejoras en de forma constante. Cuphead — USD 11,99. El clásico de Studio MDHR nunca había bajado de USD 14,99 antes de este festival. Es su mínimo histórico.

El de Studio MDHR nunca había bajado de USD 14,99 antes de este festival. Es su mínimo histórico. Resident Evil 2 Remake — USD 7,99 (mínimo histórico). Resident Evil 4 Remake — USD 9,99. Dos de los remakes más aclamados de la última generación a precios de entrada.

(mínimo histórico). Dos de los a precios de entrada. Monster Hunter Rise — 80% de descuento — USD 7,99. El juego de caza cooperativa de Capcom a su precio más bajo en Steam.

El juego de a su precio más bajo en Steam. Brotato — 40% de descuento — USD 2,99. El auto-shooter de una papa que dispara con hasta seis armas simultáneas, uno de los grandes indies de los últimos años.

Por qué estos juegos y no otros

El Steam Bullet Fest agrupa dos subgéneros que explotaron en los últimos años. El spotlight está en los shooters de ritmo rápido y las experiencias bullet heaven. La fuerte presencia de juegos tipo bullet heaven y survivor refleja lo popular que se ha vuelto el género en los últimos años, impulsado por el éxito de Vampire Survivors y sus cientos de imitadores e innovadores. Steam incluso creó una nueva etiqueta oficial llamada "Bullet Heaven" en mayo de 2026 para categorizar este subgénero.

El festival también tiene demos gratis. Al igual que otros eventos de temporada de Steam, Bullet Fest no se limita a los descuentos. La promoción también incluye una gran colección de demos jugables y escaparates de los próximos lanzamientos, lo que permite probar los nuevos juegos antes de comprarlos.