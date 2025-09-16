La china Tencent quiere captar 1.000 millones de dólares en bonos "dim sum", según fuentes

Feria Internacional del Comercio de Servicios de Pekín

, 16 sep (Reuters) -Tencent Holdings , líder chino en juegos y redes sociales, pretende captar el equivalente a 1.000 millones de dólares en una operación de tres tramos de bonos en yuanes en el mercado internacional, según dos fuentes con conocimiento directo del asunto.

Las fuentes no pudieron ser identificadas porque la información aún no se había hecho pública. Tencent declinó hacer comentarios sobre la operación.

Tencent planea emitir bonos en yuanes en el mercado internacional a cinco, diez y treinta años, según una hoja de términos vista por Reuters el martes.

Los bonos "dim sum" tienen un precio inicial orientativo del 2,6% para el tramo de 5 años, del 3% para el de 10 años y del 3,6% para el de 30 años, según la hoja de términos.

La venta está destinada a inversores radicados fuera de Estados Unidos.

Tencent, al igual que otros gigantes de internet, ha estado invirtiendo grandes sumas en IA, aunque el gasto de capital se ha moderado recientemente. Tras gastar 36.600 millones de yuanes (5.140 millones de dólares) en el cuarto trimestre de 2024 y 27.500 millones de yuanes en el primer trimestre, su gasto en capital cayó a 19.100 millones de yuanes en el segundo trimestre.

En agosto, la empresa dijo a los analistas que tenía previsto adoptar una estrategia más comedida en el futuro, con vistas a una monetización sostenible de sus iniciativas de IA y a "gastar de forma inteligente".

Alibaba, uno de sus principales competidores, recaudó recientemente 3.200 millones de dólares mediante la venta de un bono convertible de cupón cero que, según dijo, quería utilizar para financiar la expansión internacional y reforzar la computación en nube.

El gigante del comercio electrónico dijo que planeaba utilizar casi el 80% de los ingresos para ampliar los centros de datos, actualizar la tecnología y mejorar los servicios para satisfacer la demanda de soluciones en la nube.

(1 $ = 7,1148 yuanes chinos renminbi)

