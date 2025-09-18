Cómo conseguir descuentos en televisores Samsung

Samsung presentó en Argentina su nueva generación de televisores, que llega con Vision AI, la tecnología de Inteligencia Artificial integrada en toda la línea Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED y, por primera vez, en los modelos QLED. Esta evolución promete transformar la experiencia de entretenimiento en el hogar, con mejoras en imagen, sonido y nuevas funciones inteligentes que se integran al ecosistema SmartThings.

Los televisores Samsung 2025 estarán en preventa del 12 de septiembre al 1° de octubre. Quienes se registren en el sitio oficial de la marca obtendrán un 10% de descuento y la posibilidad de participar en el sorteo de una barra de sonido Samsung Slim 801b.

La llegada de Vision AI coincide con un momento clave: la Inteligencia Artificial ya forma parte del día a día de millones de usuarios. Según el informe global “Confianza, actitudes y uso de la inteligencia artificial”, elaborado por KPMG y la Universidad de Melbourne, los argentinos muestran un alto nivel de confianza en esta tecnología, en línea con otras tendencias internacionales.

Vision AI 2025: qué funciones tienen

Gestos universales con Galaxy Watch : control rápido del televisor girando el bisel o cerrando el puño (desde Watch 4 en adelante).

Karaoke : usá el smartphone como micrófono y cantá sin accesorios extra.

Pet Care : detección de ladridos y entretenimiento remoto para mascotas (no disponible en QLED).

Color Booster Pro : colores más vivos gracias al análisis en tiempo real de cada escena.

Generador de fondos con AI : crea imágenes automáticas según el estado de ánimo (excepto en OLED).

Art Store: acceso a más de 1.800 obras de arte, ahora también en Neo QLED y QLED.

IA en toda la línea

La inteligencia artificial potencia todas las categorías, incluida la serie QLED con tecnología Real Quantum Dot sin cadmio. Entre las funciones se destacan:

AI Upscaling : mejora de contenidos a calidad cinematográfica.

AI Picture : definición superior en cada detalle.

AI Sound : audio optimizado escena por escena.

AI Optimization: ajuste automático de imagen y eficiencia energética.

Con estas innovaciones, Samsung, que lleva 19 años liderando el mercado global de televisores, reafirma su apuesta por un entretenimiento hogareño más inmersivo, inteligente y sostenible.