Cómo es la startup tecnológica de fútbol en la que invirtió Paulo Dybala

Dybala participará como socio estratégico para impulsar la expansión internacional de la firma.

A pocos días del Mundial 2026, el futbolista argentino Paulo Dybala dio un paso fuerte fuera de las canchas y se convirtió en inversor estratégico y socio fundador de LIBRODEPASES (LDP), una startup argentina que desarrolla soluciones de inteligencia artificial para transformar el mercado global de transferencias de jugadores. La compañía ya opera en 21 países y apunta a convertirse en una plataforma clave para clubes, agentes y federaciones.

La incorporación del campeón del mundo con Argentina no se limita a un aporte económico. Según informó la empresa, Dybala participará como socio estratégico para impulsar la expansión internacional de la firma dentro del creciente ecosistema de tecnología aplicada al deporte. La startup busca modernizar un negocio que mueve más de US$ 13.000 millones al año y que todavía depende en gran medida de decisiones tomadas con información fragmentada y poca capacidad predictiva.

Cómo funciona la tecnología de LIBRODEPASES

Fundada en Argentina, LIBRODEPASES desarrolla herramientas basadas en inteligencia artificial para optimizar procesos vinculados al scouting, la detección de talentos, la valuación de futbolistas y la ejecución de transferencias. Para ello combina modelos propios de machine learning, automatización de procesos, sistemas de recomendación, inteligencia de mercado e IA generativa.

De acuerdo con datos difundidos por la compañía, cada año se concretan más de 24.000 transferencias internacionales y más del 80% de esas operaciones se realizan sin valores de referencia claros o en condiciones consideradas poco eficientes. Frente a ese escenario, la plataforma busca aportar contexto, análisis de datos y capacidad predictiva para mejorar la toma de decisiones.

La compañía ya opera en 21 países y apunta a convertirse en una plataforma clave para clubes, agentes y federaciones.

El objetivo: crear un “sistema operativo” para las transferencias

Uno de los proyectos más ambiciosos de la empresa es evolucionar desde un modelo tradicional de software hacia un “Transfer Operating System”, una infraestructura tecnológica diseñada para gestionar integralmente el mercado de pases. La plataforma pretende ayudar a identificar jugadores, evaluar compatibilidades tácticas y financieras, detectar oportunidades de negocio, reducir riesgos y automatizar tareas operativas.

La compañía trabaja sobre infraestructura de Google Cloud y también desarrolla agentes autónomos de inteligencia artificial orientados específicamente al mercado de transferencias.

La llegada de Dybala refleja además una tendencia cada vez más visible en la industria deportiva: la irrupción de la inteligencia artificial en áreas vinculadas a las decisiones económicas y estratégicas del fútbol. Con esta apuesta, la startup argentina busca posicionarse como una pieza central en la transformación digital de uno de los negocios más importantes y complejos del deporte profesional.