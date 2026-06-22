De Star Wars a Mortal Kombat: PlayStation rompió el mercado con descuentos brutales de hasta el 90%

Fuente: Amazon.

Dos veces por año, PlayStation lanza una campaña de descuentos masivos en su tienda digital que se convierte en el momento ideal para completar la biblioteca de juegos pendientes. La PS Store puso a disposición una selección de títulos con precios reducidos que van desde el 15% hasta el 90% de descuento, disponibles para descarga inmediata. La fecha límite para aprovecharlos es el 1 de julio, así que el tiempo corre.

Los juegos con los descuentos más grandes

La rebaja más llamativa es la de Mortal Kombat 11 Ultimate para PS4 y PS5: su precio bajó de USD 59,99 a USD 5,99, un descuento del 90%. En la misma línea, el lote Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition pasó de USD 99,99 a USD 9,99, también con 90% de rebaja.

Otros descuentos destacados del catálogo:

Star Wars Jedi: Survivor Edición Deluxe para PS5: de USD 89,99 a USD 22,49 (−75%).

para PS5: de USD 89,99 a (−75%). ARK: Survival Ascended para PS5: de USD 44,99 a USD 11,24 (−75%).

para PS5: de USD 44,99 a (−75%). Call of Duty: Black Ops 6 paquete multigeneración: de USD 69,99 a USD 27,99 (−60%).

paquete multigeneración: de USD 69,99 a (−60%). FINAL FANTASY VII REBIRTH para PS5: de USD 49,99 a USD 19,99 (−60%).

para PS5: de USD 49,99 a (−60%). NBA 2K26 Edición SLAM: de USD 79,99 a USD 15,99 (−80%).

Clásicos y títulos recientes también están en oferta

Para quienes prefieren los clásicos, God of War III Remastered para PS4 quedó en USD 9,99 con un 50% de rebaja, y el lote Crash Bandicoot N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled bajó 65% a USD 26,24.

En el segmento más reciente, Clair Obscur: Expedition 33 Deluxe Edition para PS5 tiene un 25% de descuento a USD 44,99, y Sea of Thieves: 2026 Premium Edition bajó 50% a USD 29,99. Forza Horizon 5 Standard Edition para PS5 también está a USD 29,99 con 50% menos.

Cómo acceder a las ofertas

Para acceder a las ofertas, basta con ingresar a la PS Store desde la consola o desde el sitio web oficial de PlayStation y buscar la sección "Ofertas de Medio Año". Los precios vuelven a sus valores originales el 1 de julio sin previo aviso adicional, así que conviene no dejar la compra para último momento.