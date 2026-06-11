Solve for Tomorrow: de qué se trata el programa que busca transformar la realidad de las escuelas con tecnología

El programa lleva más de diez años acompañando a miles de estudiantes y docentes de escuelas secundarias en Argentina.

Samsung Argentina y la Municipalidad de San Miguel firmaron un convenio de colaboración para llevar adelante talleres del programa Solve for Tomorrow, una iniciativa educativa que busca acercar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática (STEM) a estudiantes de escuelas secundarias. Gracias a este acuerdo, alumnos y docentes del distrito accederán a espacios de formación orientados al desarrollo de proyectos con impacto social y al fortalecimiento de habilidades clave para el futuro.

La implementación del programa fue coordinada en una reunión entre representantes de Samsung y autoridades del municipio, entre ellas el Secretario de Educación y Trabajo, Andrés Lagalaye; el Subsecretario de Educación, Pablo Verdi; y la Coordinadora de Tecnología Educativa, María del Sol Sala. Posteriormente, el convenio fue formalizado con la firma del intendente Jaime Méndez y representantes de la compañía.

Estudiantes y docentes accederán a formación en tecnología e innovación

El objetivo de la iniciativa es que los participantes aprendan a identificar problemáticas de sus comunidades y desarrollen soluciones innovadoras mediante metodologías de aprendizaje basadas en proyectos y el uso de herramientas tecnológicas. Además de promover conocimientos vinculados a las disciplinas STEM, el programa busca potenciar competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo y la capacidad de innovación.

Desde Samsung destacaron que la alianza forma parte de la estrategia de la empresa para ampliar el acceso a experiencias educativas innovadoras. Tomás Santiago Cadelago, Director de Recursos Humanos de Samsung Argentina, aseguró que la educación y la tecnología son pilares fundamentales para el desarrollo de las comunidades y remarcó que este tipo de acuerdos contribuyen a preparar a las nuevas generaciones para los desafíos laborales y sociales del futuro.

Por su parte, Laura Lenzi, responsable del Área de Ciudadanía Corporativa de Samsung Electronics Argentina, señaló que Solve for Tomorrow busca inspirar a los jóvenes para que se conviertan en protagonistas del cambio, brindándoles herramientas para detectar necesidades en su entorno y diseñar propuestas con impacto positivo.

El objetivo es que los participantes aprendan a identificar problemáticas de sus comunidades y desarrollen soluciones innovadoras.

Solve for Tomorrow: más de una década impulsando proyectos con impacto social

El programa Samsung Solve for Tomorrow se desarrolla a nivel global y, en Argentina, lleva más de diez años acompañando a miles de estudiantes y docentes de escuelas secundarias. Durante ese tiempo, la iniciativa promovió proyectos vinculados con la innovación, la educación STEM y el desarrollo sostenible, consolidándose como una de las principales acciones de ciudadanía corporativa de la compañía.

Con este nuevo convenio, Samsung y la Municipalidad de San Miguel amplían el alcance del programa en el distrito y refuerzan su apuesta por una educación inclusiva e innovadora, orientada a formar jóvenes capaces de utilizar la tecnología como herramienta para resolver desafíos reales de sus comunidades.