Google negocia con Samsung para fabricar parte de chip de última generación: The Information

FOTO DE ARCHIVO: Se ve el logotipo de Google en el exterior de la oficina de la compañía en Londres

Google, de ​Alphabet, está en conversaciones con Samsung Electronics para fabricar parte de su procesador de inteligencia artificial de ‌próxima generación, reportó el ‌jueves The Information, citando a dos personas familiarizadas con el asunto.

Google tiene previsto que TSMC fabrique la parte computacional principal de la unidad de procesamiento tensorial, cuyo nombre en clave es "Icefish", mientras que Samsung podría producir un componente que ayude a conectarla a la memoria utilizando su tecnología de ​producción de 2 ⁠nanómetros, según el reporte.

El gigante tecnológico está trabajando con ‌la empresa de chips MediaTek en el diseño, ⁠y "Icefish" aún se encuentra en fase ⁠de desarrollo, con una posible producción en masa ya en 2028, según el informe.

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Conseguir el contrato supondría un gran logro ⁠para los esfuerzos de Samsung por hacer crecer su ​negocio de fabricación de chips por encargo. ‌El proceso de 2 nm ‌permite concentrar más potencia en chips más pequeños, lo ⁠que podría mejorar la velocidad, el consumo energético y las capacidades de IA.

Samsung Electronics se negó a hacer comentarios, mientras que Alphabet no respondió de inmediato a una solicitud ​de comentarios. ‌Reuters no pudo verificar de forma independiente la información.

En abril, Samsung afirmó que esperaba ganar más clientes para los chips fabricados con esta tecnología avanzada y que estaba considerando una segunda planta en Texas ⁠para aumentar la producción. En julio de 2025, cerró un acuerdo de 16.500 millones de dólares con Tesla para fabricar chips de IA utilizando este proceso.

El informe es el último en sugerir que Google busca reducir su dependencia de TSMC, que está tratando de satisfacer la creciente demanda de IA, pero que ‌podría convertirse en un cuello de botella para el sector.

The Information dijo el lunes de que Google estaba en conversaciones con Intel para fabricar más de tres millones de TPU en 2028.

Los chips de IA propios de Google se han convertido ‌en una alternativa a los procesadores gráficos de Nvidia, que dominan el mercado, y el aumento de las ventas de las TPU ‌se ha convertido ⁠en un motor de crecimiento para su unidad de nube. En abril presentó dos nuevos ​chips personalizados, diseñados para el entrenamiento de modelos de IA y la inferencia.

Con información de Reuters