Conseguí gratis Perplexity Pro en 8 pasos

PayPal anunció una alianza con Perplexity, una de las empresas más destacadas del sector de inteligencia artificial, para brindar a sus usuarios acceso anticipado al nuevo navegador Comet, impulsado por IA. Gracias a este acuerdo, los clientes de PayPal podrán saltearse la lista de espera y acceder a una prueba gratuita de 12 meses de Perplexity Pro, valuada en 200 dólares. La promociónestá disponible a nivel global y permitirá probar antes que nadie este navegador que promete cambiar la forma en que interactuamos con la web.

Comet integra un asistente de inteligencia artificial, un motor de búsqueda orientado a respuestas y herramientas inteligentes para comparar productos, ofreciendo una experiencia más rápida, personalizada y eficiente. Según la compañía, el objetivo es fusionar lo mejor de la navegación tradicional con las capacidades conversacionales de la IA.

Desde PayPal, Diego Scotti, gerente general del Grupo de Consumidores, explicó que la alianza responde a la demanda de los usuarios por servicios más modernos y conectados: “Es emocionante ofrecer las herramientas que nuestros clientes más solicitan, ayudándolos a gestionar sus finanzas con mayor simplicidad y comodidad”. Por su parte, Ryan Foutty, vicepresidente de negocios de Perplexity, describió a Comet como “un asistente personal de compras y productividad, todo en uno”.

Además, Perplexity Pro se integrará al nuevo centro de suscripciones de PayPal, una función que permite administrar pagos recurrentes desde un solo lugar, actualizar métodos de pago y evitar iniciar sesión en múltiples sitios. Un detalle interesante es que los usuarios podrán utilizar modelos de IA como GPT-5, Gemini 2-5 Pro, Grok 4 o Claude Opus 4.1, sin necesidad de ingresar a sus plataformas originales. Eso sí, la creación de imágenes no está disponible, aunque todas las consultas de texto son bienvenidas.

Paso a paso, cómo acceder a la promoción

Para acceder a la promoción es necesario tener una cuenta de PayPal creada antes del 1 de septiembre de 2025 y ser un nuevo usuario de Perplexity Pro. La inscripción estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2025. Tené a mano tu usuario/contraseña de PayPal y acceso al mail asociado.

Entrá a la página de la promoción. Puede aparecer en la web de PayPal, en un banner dentro de tu cuenta o en la página de Perplexity.

Buscá y hacé clic en “Reclamar” / “Claim” (el botón que inicie el proceso).

Conectá tu cuenta PayPal cuando te lo pidan: iniciá sesión y autorizá la conexión entre PayPal y Perplexity.

