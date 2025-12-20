Cada vez son más los usuarios que eligen billeteras virtuales para pagar en sus vacaciones

El efectivo pierde protagonismo frente a opciones más simples, rápidas y previsibles.

Viajar en verano ya no es solo elegir destino, alquilar alojamiento y preparar la valija. Para miles de turistas argentinos, el cambio más fuerte pasa por cómo se paga. Las billeteras digitales, los pagos con QR, las transferencias y las monedas digitales ganan terreno y desplazan al efectivo, que pierde protagonismo frente a opciones más simples, rápidas y previsibles. En plena temporada alta, esta tendencia se consolida como uno de los grandes hábitos del turismo 2026.

Brasil es el ejemplo más claro de este cambio. El sistema PIX está completamente integrado a la vida cotidiana: se usa en restaurantes, playas, ferias, taxis, vendedores ambulantes y comercios de todo tipo. Para los argentinos, esto implica viajar sin pasar por casas de cambio, evitar el manejo de billetes y pagar directamente desde el celular, con control en tiempo real de los gastos y mayor transparencia.

Menos efectivo y más control del gasto

La digitalización de los pagos no es casual. Según datos del Banco Central, durante 2024 los pagos con transferencias y QR crecieron más del 110% interanual en Argentina. El uso de billeteras virtuales se intensifica especialmente en vacaciones, cuando los viajeros buscan reducir fricciones y simplificar la logística financiera del viaje. A este ecosistema se suman las stablecoins, monedas digitales atadas al dólar, que empiezan a consolidarse como complemento de los medios tradicionales, sobre todo en viajes al exterior.

“Cuando las personas están de vacaciones quieren pensar solo en la experiencia, no en cómo pagar”, explica Sebastián Siseles, CEO de la billetera digital Vesseo. “Los pagos digitales permiten organizar presupuestos, pagar de forma transparente y no depender del efectivo ni de varias tarjetas”.

En destinos turísticos, tanto locales como internacionales, el celular ya funciona como la billetera principal. Comidas, traslados, excursiones y consumos diarios se resuelven desde aplicaciones que integran distintos medios de pago.

El celular ya funciona como la billetera principal.

Flexibilidad financiera también en vacaciones

Para quienes igual necesitan efectivo en situaciones puntuales, el acuerdo entre Vesseo y MoneyGram permite retirar cash en prácticamente cualquier parte del mundo, sin bancos ni trámites complejos, directamente desde la app.

Según Siseles, el cambio llegó para quedarse: “Hoy vemos usuarios que combinan billeteras, QR, transferencias, monedas digitales y servicios de envío de dinero según el tipo de gasto, con el objetivo de tener mayor control y evitar sorpresas al volver del viaje”.

Las proyecciones del sector anticipan que en 2026 seguirá creciendo el uso de billeteras digitales, impulsado por el turismo y la experiencia de usuario. La postal del verano se transforma: menos efectivo, más pagos digitales y una experiencia de viaje más liviana, también desde lo financiero.