Perplexity AI busca fusionarse con TikTok US: fuente

La startup estadounidense de motores de búsqueda Perplexity AI presentó el sábado una oferta a la matriz china de TikTok, ByteDance, para fusionarse con TikTok U.S., dijo a Reuters una fuente familiarizada con los planes.

TikTok afronta una prohibición en Estados Unidos a partir del domingo si no corta lazos con ByteDance, aunque el presidente electo Donald Trump dijo que probablemente daría a la plataforma de videos cortos una prórroga de 90 días el lunes.

Perplexity se fusionaría con TikTok U.S. y crearía una nueva entidad combinando la compañía fusionada con New Capital Partners, dijo la fuente.

La nueva estructura propuesta por Perplexity permitiría a la mayoría de los inversores actuales de ByteDance conservar sus participaciones y aportaría más vídeos a Perplexity, dijo la fuente, que pidió el anonimato porque el asunto es confidencial.

TikTok no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. No fue posible contactar de inmediato con New Capital Partners.

Perplexity AI cree que su oferta puede tener éxito ya que la propuesta es una fusión en lugar de una venta, dijo la fuente.

Las herramientas de búsqueda de Perplexity AI permiten a los usuarios obtener respuestas rápidas a preguntas, con fuentes y citas. Se nutre de grandes modelos lingüísticos capaces de resumir y generar información, desde OpenAI hasta el modelo de código abierto Llama de Meta Platforms.

TikTok declaró el viernes que dejará de funcionar en Estados Unidos el domingo a menos que el Gobierno de Joe Biden ofrezca garantías a empresas como Apple y Google que no se enfrentarán a medidas coercitivas cuando entre en vigor una prohibición.

Con información de Reuters