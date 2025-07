La UOCRA cerró un aumento en dos tramos y una suma fija: de cuánto es

La Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó un aumento del 2,2% en dos tramos y una suma no remunerativa entre 40 y 50 mil pesos según escala. El acuerdo paritario apenas supera al 1% mensual que exige el Gobierno para su homologación.



El acuerdo salarial, firmado entre la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), pactó una una suma no remunerativa de entre 40 y 50 mil pesos según escala y un aumento acumultativo de 1,1% para julio y de 1,1% agosto. A fin de este mes, las partes se comprometieron a retomar negociaciones en septiembre para ajustar los valores según la evolución de precios.

Detalle de la gratificación no remunerativa

-Ayudante: $40.000 (Zona A), $44.400 (Zona B), $74.200 (Zona C), $80.000 (Zona C-Austral).

-Medio Oficial: $42.000 (Zona A), $46.600 (Zona B), $77.900 (Zona C), $84.000 (Zona C-Austral).

-Oficial: $46.000 (Zona A), $51.000 (Zona B), $85.300 (Zona C), $92.000 (Zona C-Austral).

-Oficial Especial: $48.000 (Zona A), $53.200 (Zona B), $89.000 (Zona C), $96.000 (Zona C-Austral).

-Sereno: $40.000 (Zona A), $44.400 (Zona B), $74.200 (Zona C), $80.000 (Zona C-Austral).

La Cámara de la Construcción repudia el cierre de Vialidad: "Es inviable"

El titular de la CAMARCO, Gustavo Weiss, rechazó este martes la disolución de Vialidad Nacional, efectivizada la semana pasada por el gobierno de Javier Milei, al advertir que los privados no pueden hacerse cargo de la construcción y mantenimiento de las rutas debido a que no es un negocio rentable.

"Es totalmente inviable", admitió Weiss al ser consultado sobre esta posibilidad, a una semana del cierre de Vialidad Nacional, en diálogo con El Destape AM 1070. En ese sentido, el titular de CAMARCO precisó que "en países con estabilidad macroeconómica, fondeo a largo plazo, tarifas altas en dólares y seguridad jurídica, condiciones que Argentina lamentablemente no reúne, la inversión privada en infraestructura no supera el 15%".

Por ello, "el 85% restante tiene que provenir de fondos públicos en sus tres niveles, porque no hay rentabilidad para el sector privado", advirtió, debido a que "no hay forma de que el usuario pueda pagar una determinada tarifa".

Al respecto, añadió que "el Gobierno va a concesionar para operación y mantenimiento una cuarta parte de las rutas", pero que recién después de ese paso "se puede continuar con la operación vía peaje". Y explicó que "en el resto de las rutas ni siquiera se puede aplicar ese sistema porque no hay una cantidad suficiente de vehículos" y "mucho menos alcanzaría para ejecutarlas desde cero".

"En el caso de rutas nacionales, concretamente, las únicas rutas que se pueden ejecutar desde cero por tener suficiente volumen de tránsito son los accesos a CABA y a la ciudad de Córdoba", aclaró Weiss.