Los 4 postres en vasitos fáciles y rápidos para Navidad y Año Nuevo: cómo hacerlos

Quedan solo días para Navidad y Año Nuevo y ya es momento de resolver qué postres incluir en la mesa. Las versiones de postres en vasito se vuelven una gran opción: son individuales, quedan lindos en la mesa y te ahorran el momento de estar cortando porciones mientras todos esperan el brindis.

Estos son los 4 postres en vasitos que podés hacer para Navidad y Año Nuevo: cómo prepararlos

Para las cenas de Nochebuena y fin de año la mejor opción es preparar los postres en vasito, ya que son fáciles de armar, se pueden hacer con anticipación y servirlos bien fríos. La inteligencia artificial de Google, Gemini, definió cuáles son las cuatro opciones clásicas que suelen gustarle a todos.

1. Vasito de chocotorta con un toque navideño

La reina indiscutida de las mesas argentinas no puede faltar, pero esta vez presentada de una forma más elegante.

Ingredientes: Galletitas de chocolate (tipo Chocolinas), dulce de leche repostero, queso crema firme y leche para humedecer.

Paso a paso:

Mezclá partes iguales de dulce de leche y queso crema hasta lograr una crema homogénea.

Triturá las galletitas (no hace falta que sea polvo, que queden algunos pedacitos).

En la base del vasito, poné una capa de galletitas apenas humedecidas en leche.

Agregá una capa generosa de la crema.

Repetí las capas hasta completar el vaso y terminá con una lluvia de galletitas trituradas o unos chips de chocolate blanco para simular "nieve" navideña, si no podés sumarle confites de color rojo y verde, para darle un tono festivo.

El vasito de chocotorta es el postre infaltable de la mesa navideña

2. Trifle de frutillas y crema

Diciembre es la temporada alta de frutillas en Argentina, así que hay que aprovecharlas porque están dulces y a buen precio.

Ingredientes: Frutillas frescas, crema de leche, azúcar, esencia de vainilla y vainillas (las galletitas alargadas) o restos de bizcochuelo.

Paso a paso:

Lavá y cortá las frutillas en láminas. Espolvorealas con un poquito de azúcar para que suelten su jugo.

Batí la crema de leche con azúcar y un chorrito de vainilla a punto Chantilly (cuidado que no se te corte).

Troceá las vainillas y ponelas en el fondo del vaso; podés mojarlas con un poquito de almíbar o jugo de naranja.

Intercalá capas de crema y frutillas.

Coroná con una frutilla entera y una hojita de menta para darle el toque verde y rojo navideño.

3. Mousse de limón express

Después de una cena pesada, algo cítrico y liviano es exactamente lo que el cuerpo pide antes de las doce.

Ingredientes: Una lata de leche condensada, la misma medida de crema de leche y jugo de 3 o 4 limones.

Paso a paso:

En un bol, mezclá la leche condensada con el jugo de limón filtrado. Vas a notar que la mezcla se espesa por la acidez del limón.

Batí la crema de leche a medio punto (espesa, pero que todavía corra) e incorporala a la mezcla anterior con movimientos envolventes.

Serví en los vasitos y llevá al frío por al menos 4 horas.

Antes de servir, decorá con ralladura de limón o unas migas de galletitas de vainilla para sumar crocante.

El vasito de mousse de limón es una buena opción refrescante y liviana para cerrar la noche de Navidad o Año Nuevo

4. Vasito "tiramisú" criollo

Una versión simplificada del postre italiano, adaptada con lo que solemos tener en casa.

Ingredientes: Queso crema tipo americano (o mascarpone si querés invertir un poquito más), vainillas, café fuerte frío y cacao amargo.

Paso a paso: