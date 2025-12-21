Los 4 postres en vasitos fáciles y rápidos para Navidad y Año Nuevo: cómo hacerlos

Quedan solo días para Navidad y Año Nuevo y ya es momento de resolver qué postres incluir en la mesa. Las versiones de postres en vasito se vuelven una gran opción: son individuales, quedan lindos en la mesa y te ahorran el momento de estar cortando porciones mientras todos esperan el brindis.
Estos son los 4 postres en vasitos que podés hacer para Navidad y Año Nuevo: cómo prepararlos
Para las cenas de Nochebuena y fin de año la mejor opción es preparar los postres en vasito, ya que son fáciles de armar, se pueden hacer con anticipación y servirlos bien fríos. La inteligencia artificial de Google, Gemini, definió cuáles son las cuatro opciones clásicas que suelen gustarle a todos.
1. Vasito de chocotorta con un toque navideño
La reina indiscutida de las mesas argentinas no puede faltar, pero esta vez presentada de una forma más elegante.
Ingredientes: Galletitas de chocolate (tipo Chocolinas), dulce de leche repostero, queso crema firme y leche para humedecer.
Paso a paso:
- Mezclá partes iguales de dulce de leche y queso crema hasta lograr una crema homogénea.
- Triturá las galletitas (no hace falta que sea polvo, que queden algunos pedacitos).
- En la base del vasito, poné una capa de galletitas apenas humedecidas en leche.
- Agregá una capa generosa de la crema.
- Repetí las capas hasta completar el vaso y terminá con una lluvia de galletitas trituradas o unos chips de chocolate blanco para simular "nieve" navideña, si no podés sumarle confites de color rojo y verde, para darle un tono festivo.
2. Trifle de frutillas y crema
Diciembre es la temporada alta de frutillas en Argentina, así que hay que aprovecharlas porque están dulces y a buen precio.
Ingredientes: Frutillas frescas, crema de leche, azúcar, esencia de vainilla y vainillas (las galletitas alargadas) o restos de bizcochuelo.
Paso a paso:
- Lavá y cortá las frutillas en láminas. Espolvorealas con un poquito de azúcar para que suelten su jugo.
- Batí la crema de leche con azúcar y un chorrito de vainilla a punto Chantilly (cuidado que no se te corte).
- Troceá las vainillas y ponelas en el fondo del vaso; podés mojarlas con un poquito de almíbar o jugo de naranja.
- Intercalá capas de crema y frutillas.
- Coroná con una frutilla entera y una hojita de menta para darle el toque verde y rojo navideño.
3. Mousse de limón express
Después de una cena pesada, algo cítrico y liviano es exactamente lo que el cuerpo pide antes de las doce.
Ingredientes: Una lata de leche condensada, la misma medida de crema de leche y jugo de 3 o 4 limones.
Paso a paso:
- En un bol, mezclá la leche condensada con el jugo de limón filtrado. Vas a notar que la mezcla se espesa por la acidez del limón.
- Batí la crema de leche a medio punto (espesa, pero que todavía corra) e incorporala a la mezcla anterior con movimientos envolventes.
- Serví en los vasitos y llevá al frío por al menos 4 horas.
- Antes de servir, decorá con ralladura de limón o unas migas de galletitas de vainilla para sumar crocante.
4. Vasito "tiramisú" criollo
Una versión simplificada del postre italiano, adaptada con lo que solemos tener en casa.
Ingredientes: Queso crema tipo americano (o mascarpone si querés invertir un poquito más), vainillas, café fuerte frío y cacao amargo.
Paso a paso:
- Prepará un café bien cargado y dejalo enfriar. Si te gusta, podés ponerle un chorrito de licor de café o coñac.
- Batí el queso crema con un poco de azúcar y unas gotas de esencia de vainilla.
- Mojá bien las vainillas en el café y armá una base en el vasito.
- Cubrí con la crema de queso.
- Hacé dos capas de cada cosa y terminá espolvoreando abundante cacao amargo por encima con un colador pequeño para que quede prolijo.