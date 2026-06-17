Roblox lanzó "Cuentas Kids": cómo activar el nuevo control parental antibully y acoso

Roblox confirmó el lanzamiento global de dos nuevos tipos de cuenta —Kids y Select— pensados para ordenar la experiencia de los usuarios menores de 16 años según su edad real. La asignación es automática, a partir de los sistemas de verificación de edad de la plataforma, y viene acompañada de controles parentales ampliados que madres y padres pueden usar para decidir qué juegos y qué nivel de chat tienen disponibles sus hijos.

Qué son las cuentas Kids y Select

El esquema divide a los usuarios en dos perfiles según la edad:

Roblox Kids: de 5 a 8 años, con juegos clasificados como " mínimos " o " suaves " y un chat muy acotado .

de 5 a 8 años, con juegos clasificados como " " o " " y . Roblox Select: de 9 a 15 años, con algo más de margen en juegos y funciones de comunicación, siempre dentro de los límites que fija la edad declarada y verificada.

Los controles que ahora tienen los padres

La gran novedad no es solo la categoría de cuenta, sino lo que pueden hacer los adultos a cargo.

Roblox amplió las herramientas disponibles hasta que el usuario cumple 16 años:

Bloqueo granular de juegos , título por título.

, título por título. Aprobación individual para habilitar experiencias puntuales fuera del rango de edad por defecto.

para habilitar experiencias puntuales fuera del rango de edad por defecto. Gestión directa del chat, para decidir con quién puede hablar el menor dentro de la plataforma.

La alianza con Grooming Argentina, clave en la prevención

Roblox actualizó además, junto a la organización argentina, la Guía para Padres 2026, que detalla la configuración de privacidad, el uso de la estimación de edad facial y la app GAPP, pensada para reportar casos de forma rápida y confidencial. El objetivo declarado por ambas partes apunta sobre todo a prevenir el contacto inapropiado y el acoso sexual en línea (grooming), más que a una función puntual de "antibullying" entre compañeros, aunque las restricciones de chat y juegos terminan reduciendo también ese tipo de exposición. La ONG, fundada en 2014, ya capacitó este año a cientos de estudiantes y docentes en distintas provincias del país.