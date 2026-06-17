Roblox lanzó "Cuentas Kids": cómo activar el nuevo control parental antibully y acoso

Roblox confirmó el lanzamiento global de dos nuevos tipos de cuenta —Kids y Select— pensados para ordenar la experiencia de los usuarios menores de 16 años según su edad real. La asignación es automática, a partir de los sistemas de verificación de edad de la plataforma, y viene acompañada de controles parentales ampliados que madres y padres pueden usar para decidir qué juegos y qué nivel de chat tienen disponibles sus hijos.
Qué son las cuentas Kids y Select
El esquema divide a los usuarios en dos perfiles según la edad:
- Roblox Kids: de 5 a 8 años, con juegos clasificados como "mínimos" o "suaves" y un chat muy acotado.
- Roblox Select: de 9 a 15 años, con algo más de margen en juegos y funciones de comunicación, siempre dentro de los límites que fija la edad declarada y verificada.
Los controles que ahora tienen los padres
La gran novedad no es solo la categoría de cuenta, sino lo que pueden hacer los adultos a cargo.
Roblox amplió las herramientas disponibles hasta que el usuario cumple 16 años:
- Bloqueo granular de juegos, título por título.
- Aprobación individual para habilitar experiencias puntuales fuera del rango de edad por defecto.
- Gestión directa del chat, para decidir con quién puede hablar el menor dentro de la plataforma.
La alianza con Grooming Argentina, clave en la prevención
Roblox actualizó además, junto a la organización argentina, la Guía para Padres 2026, que detalla la configuración de privacidad, el uso de la estimación de edad facial y la app GAPP, pensada para reportar casos de forma rápida y confidencial. El objetivo declarado por ambas partes apunta sobre todo a prevenir el contacto inapropiado y el acoso sexual en línea (grooming), más que a una función puntual de "antibullying" entre compañeros, aunque las restricciones de chat y juegos terminan reduciendo también ese tipo de exposición. La ONG, fundada en 2014, ya capacitó este año a cientos de estudiantes y docentes en distintas provincias del país.