Reliance creará un centro de datos de IA de 1 gigavatio en Andhra Pradesh, India

La ilustración muestra el logotipo de Reliance

14 nov (Reuters) -Reliance Industries planea establecer un centro de datos de IA de 1 gigavatio en Andhra Pradesh, India, dijo el viernes el ministro principal del estado, lo que se suma a la capacidad de infraestructura en India, donde empresas como Google y Microsoft han realizado enormes inversiones en IA.

El ministro principal, Chandrababu Naidu, no reveló los detalles financieros de la inversión. Reliance no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En todo el mundo, las empresas están invirtiendo mucho en la construcción de nuevas infraestructuras para satisfacer la creciente demanda de servicios de IA.

India es un mercado de crecimiento crítico donde casi 1.000 millones de usuarios acceden a Internet. Google se comprometió el mes pasado a realizar una inversión de 15.000 millones de dólares en cinco años para crear un centro de datos de IA en Andhra Pradesh, la mayor inversión de su historia en la India. Microsoft y Amazon también han invertido miles de millones en la construcción de centros de datos en India.

El centro de datos previsto por Reliance funcionará como gemelo de su centro de datos de IA a escala de gigavatios en la ciudad de Jamnagar, en el estado de Gujarat, "formando juntos una de las redes de infraestructura de IA más sólidas de Asia", dijo Naidu.

La IA requiere una enorme potencia de cálculo, lo que impulsa la demanda de centros de datos especializados que permitan a las empresas tecnológicas conectar miles de chips en clústeres.

El grupo Reliance, dirigido por el multimillonario indio Mukesh Ambani, incluye Jio, la principal compañía de telecomunicaciones de la India, Reliance Retail Ltd, Network18 Media & Investments Ltd y Jamnagar, el mayor complejo petrolero de la India.

Con información de Reuters