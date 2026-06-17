Reino Unido ordena a Google que mejore la transparencia de sus búsquedas para fomentar competencia

El organismo regulador de la competencia de Reino Unido ordenó a Google que ofrezca una mayor transparencia sobre el funcionamiento de sus clasificaciones en los resultados de búsqueda, como parte de una nueva normativa destinada a garantizar un "trato más justo" para las empresas y a abordar las preocupaciones sobre el dominio del gigante tecnológico estadounidense en el sector.
Google deberá clasificar los resultados de búsqueda orgánicos utilizando criterios objetivos, aumentar la transparencia en torno a las clasificaciones, introducir procedimientos de reclamación más claros y permitir a los usuarios transferir sus datos de búsqueda a terceros autorizados, según informó el miércoles la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA).
Un portavoz de Google afirmó que la empresa se compromete a proteger la integridad de sus sistemas y que colaborará con la CMA, añadiendo que los sistemas de clasificación de la empresa son "justos, transparentes y muestran los resultados más relevantes y de mayor calidad".
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Google se enfrenta a un creciente escrutinio regulatorio en todo el mundo, incluido Estados Unidos y la Unión Europea. La empresa anunció en marzo que estaba desarrollando nuevos controles de búsqueda para dar respuesta a las preocupaciones de las autoridades británicas en materia de competencia.
La CMA asigna a Google la "condición de mercado estratégico", lo que le permite establecer normas específicas para aumentar la transparencia. La empresa representa más del 90% de las consultas de búsqueda en Reino Unido.
"Paso a paso, nos estamos asegurando de que los servicios de búsqueda de Google funcionen mejor para las empresas y los consumidores de todo Reino Unido", afirmó Will Hayter, director ejecutivo de la CMA.
Las nuevas medidas se suman a los requisitos ya anunciados por el regulador más temprano en el mes, que permiten a los editores impedir que su contenido se utilice para alimentar las funciones de inteligencia artificial de Google.
Google dispone de seis meses para aplicar el requisito de clasificación equitativa y de tres meses para el de portabilidad de datos, según la CMA.
(Escrito por Sarah Young; editado en español por Carlos Serrano)