Reino Unido ordena a Google que mejore la transparencia de sus búsquedas para fomentar competencia

Imagen de archivo del logotipo de Google n la entrada de las oficinas de la compañía en Londres, Reino Unido.

El organismo regulador de la competencia de Reino Unido ordenó a Google que ofrezca ‌una mayor transparencia sobre ‌el funcionamiento de sus clasificaciones en los resultados de búsqueda, como parte de una nueva normativa destinada a garantizar un "trato más justo" para las empresas y a abordar las preocupaciones sobre el dominio del gigante tecnológico estadounidense en el sector.

Google deberá clasificar ​los resultados de ⁠búsqueda orgánicos utilizando criterios objetivos, aumentar la transparencia ‌en torno a las clasificaciones, introducir procedimientos ⁠de reclamación más claros y ⁠permitir a los usuarios transferir sus datos de búsqueda a terceros autorizados, según informó el miércoles la Autoridad ⁠de Competencia y Mercados (CMA).

Un portavoz de Google afirmó ​que la empresa se compromete a ‌proteger la integridad de ‌sus sistemas y que colaborará con la CMA, ⁠añadiendo que los sistemas de clasificación de la empresa son "justos, transparentes y muestran los resultados más relevantes y de mayor calidad".

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Google se enfrenta a un ​creciente escrutinio ‌regulatorio en todo el mundo, incluido Estados Unidos y la Unión Europea. La empresa anunció en marzo que estaba desarrollando nuevos controles de búsqueda para dar respuesta a las preocupaciones ⁠de las autoridades británicas en materia de competencia.

La CMA asigna a Google la "condición de mercado estratégico", lo que le permite establecer normas específicas para aumentar la transparencia. La empresa representa más del 90% de las consultas de búsqueda en Reino Unido.

"Paso a paso, nos estamos asegurando ‌de que los servicios de búsqueda de Google funcionen mejor para las empresas y los consumidores de todo Reino Unido", afirmó Will Hayter, director ejecutivo de la CMA.

Las nuevas medidas se suman a los requisitos ya ‌anunciados por el regulador más temprano en el mes, que permiten a los editores impedir que su contenido se ‌utilice para ⁠alimentar las funciones de inteligencia artificial de Google.

Google dispone de seis meses para aplicar ​el requisito de clasificación equitativa y de tres meses para el de portabilidad de datos, según la CMA.

(Escrito por Sarah Young; editado en español por Carlos Serrano)