Veredictos de jurados EEUU contra Meta y Google dan pie a batalla sobre protección a tecnológicas

Un jurado declara a Meta y a Google culpables en un juicio por adicción a las redes sociales en Los Ángeles

Los jurados de los ​dos primeros casos en Estados Unidos contra empresas de redes sociales por daños a menores declararon responsables a Meta y a Google, de Alphabet, lo que podría dar lugar a un proceso de apelación que redefiniría la forma en que la legislación estadounidense protege ‌a las tecnológicas frente a las demandas.

En California, un jurado ‌de Los Ángeles declaró el miércoles a Meta y Google responsables de la depresión y los pensamientos suicidas de una joven que afirmó haberse vuelto adicta a Instagram y YouTube a una edad temprana, y les ordenó pagar una indemnización conjunta de 6 millones de dólares.

En un caso independiente en Nuevo México, los jurados ordenaron el martes a Meta pagar 375 millones de dólares tras determinar que la empresa engañó a los usuarios sobre la seguridad de sus productos para los usuarios jóvenes y permitió la explotación sexual de menores en sus plataformas.

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Los veredictos rompen un escudo legal que las demandas contra las empresas tecnológicas llevan mucho tiempo intentando superar: la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una ley federal de 1996 ​que, en general, protege a las plataformas en ⁠línea de la responsabilidad por el contenido generado por los usuarios.

En ambos casos, los demandantes eludieron ese obstáculo argumentando que las empresas perjudicaron ‌a los usuarios jóvenes a través de las decisiones que tomaron sobre el diseño de las plataformas, más que por ⁠el contenido en sí.

"Los tribunales intentan cada vez más distinguir las reclamaciones sobre la ⁠funcionalidad o la conducta de las plataformas de aquellas que, en realidad, solo impondrían responsabilidad por las declaraciones de terceros", afirmó Gregory Dickinson, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nebraska que estudia la intersección entre la tecnología y el derecho.

Meta y Google han desestimado las demandas, ⁠alegando que han tomado medidas para proteger a los jóvenes.

META Y GOOGLE ALEGARON LA PROTECCIÓN DE LA SECCIÓN 230

En ambos casos, Meta ​instó al juez a desestimar la demanda, al igual que hizo Google en el caso de Los ‌Ángeles, alegando que estaban exentos de responsabilidad en virtud de la Sección ‌230. Los jueces rechazaron el argumento y dictaminaron que los casos podían pasar a juicio.

"Respetuosamente, no estamos de acuerdo con los veredictos ⁠y apelaremos", dijo un portavoz de Meta en un comunicado. "Seguimos comprometidos con la creación de entornos seguros y de apoyo para los jóvenes y defenderemos nuestro historial enérgicamente".

Google ha dicho que planea apelar en el caso de Los Ángeles, pero no respondió a una solicitud de comentarios.

Es casi seguro que esas apelaciones se centrarán en la Sección 230, y podrían tener amplias implicaciones.

Meta, Google, Snap Inc., matriz de Snapchat, y ByteDance, matriz de TikTok, se enfrentan a ​miles de demandas tanto ‌en tribunales estatales como federales por alegaciones de que sus decisiones de diseño han provocado una crisis de salud mental entre adolescentes y jóvenes.

Más de 2.400 casos se han centralizado ante un único juez en un tribunal federal de California, mientras que miles de casos se han consolidado en un tribunal estatal de California.

Los expertos jurídicos afirman que los tribunales se han ido inclinando hacia una interpretación más restrictiva de la protección frente a la responsabilidad prevista en la Sección 230.

Varios tribunales de primera instancia han dictaminado ⁠que las decisiones de diseño de las plataformas de las empresas no están protegidas por la ley, pero ningún tribunal de apelación se ha pronunciado al respecto. Son los tribunales de apelación, y no los jueces de primera instancia, cuyos fallos son vinculantes para otros tribunales.

REPERCUSIONES MÁS ALLÁ DE LAS REDES SOCIALES

Una sentencia de apelación sobre la Sección 230 podría tener implicaciones más allá de las redes sociales, según los expertos jurídicos, y dar forma a demandas contra otras plataformas en línea que alojan contenidos utilizados por menores.

Por ejemplo, hay más de 130 demandas pendientes en un tribunal federal contra Roblox Corporation, en las que se acusa al popular sitio de juegos de no proteger a los usuarios de la explotación sexual. Roblox niega las acusaciones.

"Creo que es Internet el que está en el punto ‌de mira, no las redes sociales", afirmó Eric Goldman, codirector del Instituto de Derecho de Alta Tecnología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara. "Si las teorías funcionan, se aplicarán en otros ámbitos".

Las apelaciones en ambos casos serían vistas primero por los tribunales de apelación a nivel estatal. Pero podrían llegar a tribunales superiores después de eso.

La Corte Suprema de Estados Unidos se ha mostrado dispuesta a decidir potencialmente el alcance de la Sección 230. En 2023, el tribunal vio un recurso que afectaba a YouTube, la plataforma para compartir videos de Google, pero finalmente eludió pronunciarse sobre las protecciones legales para ‌las empresas de Internet.

En 2024, el alto tribunal se negó a examinar la solicitud de un adolescente de Texas de reactivar su demanda en la que acusaba a Snap, propietaria de Snapchat, de no proteger a los usuarios menores de edad de su plataforma de redes sociales frente a los depredadores sexuales.

Sin embargo, dos jueces ‌conservadores —Clarence Thomas y Neil Gorsuch— discreparon ⁠de esa decisión, advirtiendo de nuevos retrasos a la hora de abordar la cuestión. "Las plataformas de redes sociales han utilizado cada vez más la (Sección) 230 como una 'carta para salir de la cárcel'", escribieron en su disenso.

Meetali Jain, directora del Tech Justice ​Law Project, que interpone demandas contra empresas tecnológicas, afirmó que cree que la Corte Suprema de Estados Unidos podría estar ahora dispuesta a pronunciarse sobre el alcance de la Sección 230.

"Personalmente, creo que la Corte Suprema está incluso preparada para un caso como este, para el caso adecuado", afirmó Jain.

Con información de Reuters