Personal de Anthropic se reunirá con funcionarios de la Casa Blanca la próxima semana: Axios

La ilustración muestra el logotipo de ANTHROPIC y un gráfico de acciones en alza.

​Varios altos cargos del equipo técnico de Anthropic se encuentran en ‌Washington para ‌reunirse con funcionarios de la Casa Blanca con el fin de intentar resolver una disputa que ha provocado la desconexión de los modelos de IA más avanzados ​de la empresa, ⁠informó Axios el domingo, citando ‌a una fuente.

Reuters no ⁠pudo verificar de inmediato ⁠la información. Anthropic y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a ⁠las solicitudes de comentarios.

El personal ​técnico de Anthropic ha ‌mantenido reuniones virtuales ‌con funcionarios de la Casa Blanca ⁠desde el primer contacto de la administración Trump el viernes, según el informe.

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La administración Trump ​ordenó a ‌Anthropic que impidiera a cualquier ciudadano extranjero, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, utilizar sus últimos modelos, Fable ⁠5 y Mythos 5, según informó la empresa. En respuesta, Anthropic afirmó que desactivaría el acceso a los modelos a nivel mundial.

La startup de IA con sede en San Francisco, ‌que ha presentado de forma confidencial una solicitud de salida a bolsa en Estados Unidos, ya había advertido anteriormente sobre las capacidades de ‌piratería de su modelo Mythos y había frenado su lanzamiento generalizado.

A principios de ‌esta semana, ⁠Anthropic lanzó una versión pública, llamada Fable, que incluía ​lo que describió como medidas de seguridad cibernética.

Con información de Reuters