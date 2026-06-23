Paso a paso: cómo comprar en el Amazon Prime Day 2026 y hacer que llegue a tu casa en Argentina sin pagar de más

Algunos productos tecnológicos pueden conseguirse a valores considerablemente más bajos.

El Amazon Prime Day 2026 ya está en marcha y se extenderá del 23 al 26 de junio, ofreciendo descuentos de hasta el 65% en miles de productos para los usuarios suscriptos a Amazon Prime. El evento, uno de los más importantes del comercio electrónico a nivel global, mantiene por segundo año consecutivo su formato de cuatro días, con ofertas especiales que se renuevan varias veces por jornada.

Para los consumidores argentinos, la oportunidad resulta especialmente atractiva por la diferencia de precios entre el mercado local y los valores promocionales disponibles durante el Prime Day. Algunos productos tecnológicos pueden conseguirse a valores considerablemente más bajos mediante plataformas de compra internacional como Grabr.

Los productos tecnológicos que más destacan en el Prime Day 2026

Entre los equipos más buscados aparece el Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB. El smartphone supera los $3.300.000 en el mercado argentino, mientras que durante el evento puede conseguirse por unos u$s1.217 a través de Grabr.

Otro de los productos destacados son los auriculares Sony WH-1000XM6, reconocidos por su sistema de cancelación de ruido. En Argentina rondan los $650.000, mientras que durante las promociones del Prime Day figuran con un valor de u$s398.

También sobresale la cámara Sony Cinema Line FX30, orientada a creadores de contenido y profesionales audiovisuales. Según la publicación, este equipo suele encontrarse únicamente mediante importadores especializados en el país, pero durante el evento aparece con un precio promocional de u$s1.798.

El evento mantiene por segundo año consecutivo su formato de cuatro días.

Smartwatches, celulares y más categorías con rebajas

Las promociones no se limitan a celulares y dispositivos de audio, sino que también hay relojes inteligentes como el Samsung Galaxy Watch 8 y el Garmin epix Pro, además del Google Pixel 10a dentro del segmento de smartphones.

La propuesta también alcanza categorías vinculadas al fitness y las actividades al aire libre, con productos como relojes deportivos Garmin, tablas de stand up paddle y suplementos deportivos. De esta manera, el Prime Day 2026 amplía su alcance más allá de la tecnología tradicional y se consolida como una de las campañas de descuentos más importantes del año para quienes buscan comprar productos en el exterior.