La contundente decisión de la FIFA con un relator paraguayo por insultar a un árbitro durante el Mundial

La FIFA suspendió a un periodista paraguayo del Mundial por "ataques personales y comentarios despectivos": de quién se trata.

La expulsión de Miguel Almirón durante la victoria por 1 a 0 de la Selección de Paraguay frente a Turquía en el Mundial 2026 se convirtió en una de las grandes polémicas del torneo: el mediapunta de Atlanta United vio la tarjeta roja tras cubrirse la boca al dirigirse a un rival, una acción sancionada bajo una nueva normativa implementada por la FIFA. Este episodio provocó la furia de Jorge 'Chipi' Vera, reconocido periodista paraguayo, quien tuvo un fuerte exabrupto contra el árbitro salvadoreño Iván Barton y otros integrantes del organismo. Por este motivo, la organización tomó la contundente decisión de retirarle la acreditación para lo que resta de certamen.

La FIFA resolvió esto al considerar que Vera incurrió en “repetidos ataques personales y comentarios despectivos” contra el referí y altos dirigentes del organismo que regula el fútbol a nivel internacional. "Mataste el futbol, FIFA. Infantino, eres responsable de esto. Han convertido el futbol en una porquería, te debería de dar vergüenza, Infantino. Ladrones de mie..., carajo... matan el futbol, esto hay que venir a ver en un Mundial, qué hijos de p..., qué rabia tremenda", fueron las palabras que expresó durante la transmisión.

Como consecuencia de la sanción, el periodista ya no podrá realizar coberturas vinculadas al Mundial para las plataformas del grupo de medios paraguayo para el que trabajaba. Además, quedó impedido de ingresar a los estadios en calidad de periodista, aunque no se precisó si también tendrá restricciones para asistir a los encuentros como espectador.

El pedido de disculpas de Vera tras su exabrupto durante Paraguay vs. Turquía: ""Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo".

El pedido de disculpas de Vera y la respuesta del Grupo ABC a la FIFA: "Desproporcionado"

Por su parte, el Grupo ABC informó que fue notificado de la decisión por parte de la FIFA y de la empresa responsable de las transmisiones. En un comunicado, confirmó que retiró a Vera de la cobertura oficial del torneo y de los programas relacionados con la competencia.

La compañía paraguaya cuestionó la resolución y la calificó como "extrema y manifiestamente desproporcionada". Según sostuvo, se trató de una falta menor que fue reconocida de inmediato por el periodista y por la cual presentó disculpas formales.

Tras conocerse la sanción, Vera difundió un video en sus redes sociales en el que asumió la responsabilidad por sus declaraciones y lamentó la medida adoptada. "Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo", expresó el relator.

El respaldo a Almirón y la preocupación por la sanción

Pese a la expulsión que sufrió Miguel Almirón contra Turquía, que lo marginará del último encuentro de fase de grupos ante Australia, el entrenador Gustavo Alfaro evitó responsabilizarlo por lo ocurrido y destacó la reacción del equipo durante el segundo tiempo. De hecho, contó que una de las primeras cosas que le dijo al jugador al regresar al vestuario fue que no se sintiera culpable porque Paraguay había conseguido la victoria.

"Me cuesta jugar este deporte nuevo porque estamos jugando un deporte nuevo", afirmó el exseleccionador de Ecuador. Además, consideró que una amonestación hubiese sido suficiente y cuestionó que determinadas acciones reciban castigos que, a su entender, resultan excesivos.

Cuándo vuelve a jugar Paraguay en el Mundial 2026

El combinado guaraní se verá las caras con Australia por la tercera y última fecha del Grupo D con la ilusión de clasificar a 16avos de final. Con la eliminación de Turquía, los de Alfaro podrán quedar segundos si resultan ganadores de este compromiso o terceros si pierden, lo cual los hará depender de otros resultados para quedar entre los mejores ocho que terminen en tercer lugar que avancen de ronda. Lo cierto es que este compromiso tendrá lugar el próximo jueves 25 de marzo a las 23 horas de nuestro país en el Levi's Stadium de Santa Clara.