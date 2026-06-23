Katopodis: “Milei y Caputo niegan avales para obras con créditos internacionales a la Provincia”

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, denunció que la gestión de Javier Milei no quiere dar los avales -un trámite administrativo- para que se puedan realizar obras con créditos internacionales. “El Gobierno nacional no solo se queda con recursos que les corresponden a las y los bonaerenses, aun teniendo los programas y las herramientas para acompañar estas políticas, sino que además sigue negando los avales necesarios para acceder a créditos internacionales que la Provincia ya tiene disponibles para financiar muchas de estas obras”, dijo el funcionario.

Además, el dirigente detalló que el Gobierno nacional “otorgó avales por 1.973 millones de dólares (18 créditos internacionales) a 10 provincias”, aunque a la Provincia de Buenos Aires “no le dio ninguno”. El titular de la cartera de obras participó de la conferencia de prensa que se realiza los lunes en Casa de gobierno.

“Milei no solo deja de invertir: también impide de forma arbitraria que la Provincia pueda ejecutar recursos destinados a proteger a nuestra gente”, aseguró y agregó: “Mientras tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de coordinar acciones y poner todo el esfuerzo para dar la mejor respuesta del Estado provincial”.

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Las obras por hacerse

Actualmente hay 12 proyectos que esperan aprobación de Nación entre los que se destacan el túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos aliviadores Cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras para los municipios de Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes; la Nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la región Capital; y el Acueducto Parque San Martín y obras complementarias.

También, la etapa 1 y 2 del tramo V de la ampliación de la capacidad del río Salado - Tramo V, etapas 1 y 2; Intervenciones hidráulicas como la adecuación del cauce del río Areco; Desagües pluviales en la cuenca del A° Duppy, Etapas II y III; el sistema de drenaje zanjón Madero; la refuncionalización del Sistema presa Roggero y compuertas del Camino del Buen Ayre; el Saneamiento hidráulico de la cuenca del A° San Juan; y obras en la cuenca del Río Luján.

Un ambicioso plan

Además, Katopodis dio detalles de la puesta en marcha del Plan de Gestión del Riesgo Climático, una estrategia integral destinada a fortalecer la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta frente a los fenómenos meteorológicos extremos que afectan cada vez con mayor frecuencia al territorio bonaerense.

En ese sentido contó que “frente a esta situación, volvemos a plantear la necesidad de conformar una mesa de trabajo con el Gobierno nacional para coordinar una respuesta eficiente. Las emergencias climáticas requieren planificación y cooperación”.

La iniciativa surge ante el aumento de la recurrencia e intensidad de los eventos asociados al cambio climático y un anticipó frente a la previsión del fenómeno de El Niño, un evento, asociado al calentamiento extremo de las aguas del océano pacífico, con efectos de gran magnitud en toda la región. De acuerdo a los principales centros internacionales, en Argentina, ocasionará alteraciones meteorológicas con períodos de lluvias intensas, inundaciones y temperaturas anómalas.

El Plan tiene como objetivo ejecutar medidas estructurales y no estructurales que permitan fortalecer la capacidad de respuesta ante los efectos del cambio climático, a través de tres ejes de acción principales: monitoreo hidrometeorológico y coordinación; acciones de prevención y respuesta; y medidas estructurales.

En materia de monitoreo hidrometeorológico y coordinación, el Plan contempla herramientas y ámbitos de gestión como el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), el Comité de Gestión de Riesgo y Emergencia (CORE), la Mesa de Riesgo Hídrico y los informes de humedad del suelo y precipitación acumulada elaborados por la Autoridad del Agua (ADA). Estas herramientas permiten contar con información hidrometeorológica oportuna y confiable para anticipar la evolución de las condiciones hídricas, optimizar la planificación de intervenciones y orientar recursos en el territorio.

El segundo eje prevé acciones de prevención y respuesta inmediata, entre ellas la limpieza y mantenimiento de arroyos para mejorar la capacidad de escurrimiento y gestionar excedentes hídricos; la reparación de vías de acceso y tramos anegados para garantizar la transitabilidad y la salida de la producción; y la implementación de planes de contingencia frente a olas de calor para asegurar el acceso al agua potable y la energía eléctrica ante interrupciones de los servicios públicos.

Y un último eje, que incorpora medidas estructurales orientadas a la adaptación y mitigación de los impactos climáticos que incluye la prevención del riesgo hídrico en ciudades a través del cual se prevé 135 intervenciones y 7 estudios vinculados a drenajes urbanos y defensas costeras. Además, la adaptación productiva a extremos climáticos con 10 intervenciones de infraestructura hidráulica regional destinadas a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario frente a inundaciones y sequías.

En ese sentido, y en el marco de este plan, se destacan las obras en ejecución como la refuncionalización integral y sostenible del Canal Maldonado en Bahía Blanca; adecuación del cauce del río Areco; la refuncionalización del Sistema Presa Roggero y compuertas del Camino del Buen Ayre; y los desagües pluviales en la cuenca del arroyo Duppy.

Con este Plan, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos consolida una agenda de trabajo orientada a anticipar riesgos, proteger a las comunidades y fortalecer la resiliencia de la Provincia frente a los desafíos que plantea el cambio climático.