DT de Haití Migne espera poder visitar algún día el país, asolado por la crisis

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Brasil vs Haití

Sébastien Migne lleva dos años al frente de la selección de Haití, a la que ha llevado ‌a su primer Mundial ‌desde 1974 y, aunque el francés nunca ha pisado ese país debido a la actual crisis de seguridad, espera poder hacerlo en un futuro próximo.

El equipo de Migne fue el primero en quedar eliminado del torneo tras las derrotas ante Escocia y Brasil, y se enfrentará a Marruecos en su último ​partido del Grupo ⁠C el miércoles.

Haití no ha disputado ningún partido en ‌casa desde 2021, cuando el país se vio ⁠sumido en la violencia de las ⁠bandas tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

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"Por desgracia, es la primera vez que me pasa esto en mi carrera; no he ⁠podido ir allí en los últimos dos años ​por razones de seguridad, como comprenderán", declaró ‌Migne a periodistas el martes. "Espero poder ‌ir a Haití. Mi presencia allí sería de gran ⁠ayuda para los entrenadores locales y contribuiría a detectar el talento a nivel local".

La mayor parte de la plantilla de Haití procede de la diáspora, y el centrocampista Woodensky Pierre, ​de 21 ‌años, es el único miembro que juega en un club haitiano.

"He conseguido sacar un talento de entre los 26 jugadores de Haití", afirmó Migne. "Hay jugadores como esos esperando, a la espera de que los descubran. ⁠Estoy convencido de que este es un país de fútbol y, a pesar del contexto y las circunstancias, no fue una coincidencia que el país se clasificara hace muchos años".

"Así que tengo la esperanza de que esto suceda. No puedo decir cuándo será posible, pero si lo es, iremos allí este año", destacó.

Haití, a ‌pesar de su eliminación, está decidido a darlo todo para sumar los primeros puntos del país en un Mundial, tras haber perdido los tres partidos en su única participación anterior. "Es importante para nosotros jugar bien este tercer partido, porque nuestra clasificación para el Mundial ‌supone una gran esperanza para los haitianos", afirmó Migne.

El partido del miércoles será el último del capitán Johny Placide con su selección, ‌ya que el ⁠portero de 38 años se retirará del fútbol internacional tras el torneo.

"Espero que podamos ofrecerle la ​mejor despedida posible en este último partido", afirmó el DT. "Quizá un punto, quizá tres puntos; eso haría historia y sería increíble para él".

Con información de Reuters