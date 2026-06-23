Pronóstico y estadísticas de Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026

Panamá y Croacia se juegan la supervivencia en el Grupo L del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 cuando se midan este martes en el Estadio Toronto. Luego de sendos tropiezos en la primera jornada, ambas selecciones se encuentran obligadas a sumar para mantener vivas las aspiraciones de alcanzar los dieciseisavos de final.

El conjunto canalero viene de dejar una imagen competitiva pero con las manos vacías en el debut, tras caer ajustadamente por 1 a 0 ante Ghana sobre el final del partido. En tanto, la escuadra balcánica sufrió un duro impacto táctico en su estreno al ser goleada por 4 a 2 por Inglaterra, un resultado inesperado que encendió las alarmas y recortó al mínimo su margen de error.

El registro estadístico entre ambas naciones en el plano futbolístico internacional es nulo. No cuentan con antecedentes previos en campeonatos del mundo ni en encuentros de carácter amistoso, por lo que el choque en Canadá marcará el primer enfrentamiento de su historia en la máxima cita. Las campañas recientes exponen realidades competitivas muy exigentes y con una necesidad urgente de recuperar regularidad. Panamá arriba a este compromiso arrastrando un andar aceptable en su decena de presentaciones previas oficiales y amistosas, donde cosechó cuatro triunfos, dos empates y cuatro derrotas. A pesar de la última caída frente a los africanos, el elenco de Thomas Christiansen demostró un orden táctico valioso en el inicio del certamen.

Por la vereda opuesta, el balance numérico de Croacia en sus diez compromisos más recientes destaca por una efectividad respetable en la clasificación europea, sumando seis victorias, un empate y tres derrotas. No obstante, las falencias defensivas exhibidas en el estreno mundialista sembraron dudas sobre la respuesta colectiva del bloque balcánico ante equipos veloces.

En la faceta ofensiva, la estructura panameña confía en el desequilibrio de Yoel Bárcenas y el peso en el área de Cecilio Waterman para romper la sequía del debut. Por el seleccionado comandado por Zlatko Dalić, las principales llaves de gol pasaron recientemente por la potencia del delantero Petar Musa y la frescura de Martin Baturina, autores de los dos descuentos en el primer partido del certamen.

Ficha del partido: Panamá vs. Croacia