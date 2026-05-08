Nintendo Switch sube su precio en todo el mundo: cuánto cuesta

Japón será el primer país en aplicar el aumento a partir del 25 de mayo de 2026.

Nintendo anunció un aumento global en los precios de las consolas Switch y de la suscripción Nintendo Switch Online, una medida que comenzará a aplicarse primero en Japón y que luego impactará en otros mercados durante 2026. La compañía justificó la decisión por el aumento en los costos de producción, la inflación internacional y las nuevas condiciones del mercado tecnológico.

La suba no solo afectará a la nueva Switch 2, sino también a modelos anteriores de la consola híbrida. Según trascendió, Nintendo ajustará además el precio del servicio online y algunos juegos digitales. El anuncio llega en un contexto donde Sony y Microsoft también incrementaron el valor de sus consolas y servicios durante los últimos meses.

Cuánto costará la Nintendo Switch 2 en 2026

De acuerdo con la información publicada por Infobae, Japón será el primer país en aplicar el aumento a partir del 25 de mayo de 2026. Allí, la Nintendo Switch 2 pasará de costar 49.980 yenes a 59.980 yenes, mientras que la Switch estándar también tendrá un fuerte ajuste en su valor final.

En Europa, el incremento comenzará a regir desde septiembre. En España, por ejemplo, la Nintendo Switch 2 subirá de 469,99 euros a 499,99 euros. En Estados Unidos, el precio oficial también aumentará y llegará a los 499,99 dólares.

Por qué Nintendo decidió subir los precios

Nintendo explicó que el cambio responde principalmente al encarecimiento de componentes tecnológicos, problemas logísticos y la presión económica que afecta a toda la industria gaming. En las últimas semanas, incluso inversores de la empresa habían advertido que el precio original de la consola podía resultar insuficiente para mantener la rentabilidad del negocio.

La suba también alcanzará a Nintendo Switch Online, el servicio de suscripción que permite jugar online, acceder a títulos clásicos y usar funciones sociales de la consola. En Japón, la membresía anual individual pasará de 2.400 yenes a 3.000 yenes.

Nintendo ajustará además el precio del servicio online y algunos juegos digitales.

Switch 2 sigue vendiendo fuerte pese al aumento

Pese a los aumentos, Nintendo atraviesa uno de los mejores momentos comerciales de su historia reciente. Según reportes financieros citados por medios internacionales, la Switch 2 logró vender casi 20 millones de unidades en su primer año fiscal, superando el debut histórico de la Switch original.