Nintendo Switch 2: confirman cuánto costará y cuándo llegará a Argentina

Nintendo confirmó su regreso en grande al mercado argentino con el lanzamiento oficial de la Nintendo Switch 2, la sucesora de su popular consola híbrida. El nuevo modelo promete una experiencia más potente y fluida, una pantalla de mayor resolución y compatibilidad con juegos de la generación anterior. Su llegada representa un hito para la marca japonesa, que vuelve a operar de manera oficial en el país tras varios años de ausencia.

La Switch 2 se lanzará en Argentina el 10 de octubre, en un paquete que incluye la consola y el juego Mario Kart™ World, con un precio sugerido de $1.499.999, según confirmó la compañía. Además, Nintendo reforzó su presencia local con una eShop en pesos argentinos, donde ya pueden adquirirse versiones digitales de los principales títulos y futuras exclusividades.

Cuáles son los juegos disponibles

Entre los primeros juegos disponibles para la nueva consola se destacan:

Mario Kart™ World , con un mundo interconectado completamente nuevo.

Donkey Kong™ Bananza , el regreso del clásico rey de la jungla.

Super Mario Party™ – Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV , ideal para jugar en familia o con amigos.

Drag & Drive™ , una nueva propuesta de carreras arcade.

EA SPORTS FC™ 26, la versión más reciente del simulador de fútbol de EA.

A su vez, Nintendo anticipó una agenda de lanzamientos muy esperada:

Leyendas Pokémon™: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition , disponible desde el 16 de octubre .

Kirby™ Air Riders , el 20 de noviembre .

Metroid Prime™ 4 Beyond – Nintendo Switch 2 Edition, el 4 de diciembre.

Otros anuncios sobre la Nintendo Switch

La empresa también anunció que muchos juegos de la Switch original serán compatibles con la nueva consola mediante actualizaciones gratuitas, permitiendo a los usuarios conservar sus bibliotecas digitales y mejorar el rendimiento gráfico de los títulos ya adquiridos.

Nintendo reforzó su presencia local con una eShop en pesos argentinos.

Como parte de su estrategia regional, Nintendo lanzará además un paquete especial de la Switch Modelo OLED que incluye Super Mario Bros.™ Wonder y una suscripción de 3 meses a Nintendo Switch Online, a un precio sugerido de $999.999.

Con esta apuesta, Nintendo busca recuperar el terreno perdido en América Latina y ofrecer a los gamers argentinos una experiencia completamente oficial, con garantía local, soporte técnico y precios en moneda nacional. Todo indica que la Nintendo Switch 2 será una de las consolas más deseadas del año, consolidando el regreso de la “gran N” a la escena gamer argentina.