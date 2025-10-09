Confirmado: cuándo llegará y cuánto costará Nintendo Switch 2 en Argentina

Hasta ahora, la única forma de conseguirla era mediante importación directa.

Nintendo confirmó oficialmente la llegada de la Nintendo Switch 2 a la Argentina. La nueva consola saldrá a la venta el 10 de octubre de 2025 y tendrá un precio sugerido de $1.499.999 en su paquete que incluye el juego Mario Kart World. Estará disponible en Mercado Libre (Tienda Oficial), Frávega y OnCity, marcando el inicio de su distribución oficial en el país.

Hasta ahora, la única forma de conseguir una Switch 2 era mediante importación directa, con precios internacionales de 450 dólares para el modelo base y 500 dólares para la versión con Mario Kart World. En plataformas como Mercado Libre, la consola podía encontrarse por alrededor de $943.000 (impuestos y envío incluidos), bajo la modalidad de compra internacional.

Todos los anuncios de Nintendo

Nintendo también anunció que en octubre se lanzará un segundo combo: el paquete Nintendo Switch OLED + Super Mario Bros. Wonder + 3 meses de Nintendo Switch Online, a un precio sugerido de $999.999. Este modelo OLED, presentado originalmente en 2021, mantiene la misma potencia que la versión de 2017 pero incorpora una pantalla de 7 pulgadas y mejoras en el diseño.

Por su parte, la Nintendo Switch 2 representa una evolución importante dentro del catálogo de la compañía. Incluye una pantalla Full HD de 7,9 pulgadas, un procesador más potente, mayor capacidad de almacenamiento interno y Joy-Con rediseñados. Estas mejoras apuntan a ofrecer una experiencia más fluida tanto en modo portátil como en la base para TV.

En cuanto al contenido disponible, Nintendo confirmó que en la eShop Argentina ya pueden descargarse títulos como Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Super Mario Party: Jamboree – Switch 2 Edition + Jamboree TV, Drag & Drive y EA SPORTS FC 26, entre otros.

La Nintendo Switch 2 representa una evolución importante dentro del catálogo de la compañía.

Calendario de lanzamientos

Además, la compañía adelantó parte del calendario de próximos lanzamientos digitales:

Leyendas Pokémon: Z-A – Switch 2 Edition , desde el 16 de octubre .

Kirby Air Riders , el 20 de noviembre .

Metroid Prime 4 Beyond – Switch 2 Edition, el 4 de diciembre.

Con estos anuncios, Nintendo apuesta fuerte por consolidar su presencia oficial en Argentina, ofreciendo precios locales, soporte y una nueva generación de experiencias para sus fanáticos.