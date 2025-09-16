Nintendo confirmó cuándo llegan Super Mario Galaxy 1 y 2 a Argentina

Nintendo sorprendió a los fanáticos con el relanzamiento de Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2, dos clásicos que desde el próximo 2 de octubre se podrán disfrutar en la Nintendo Switch 2 con mejoras gráficas, interfaz optimizada y controles totalmente adaptados a los Joy-Con. La gran novedad es que ambos títulos se ofrecen en el Pack Cósmico, un paquete especial que permite ahorrar frente a la compra individual.

Los juegos no solo mantienen la esencia que los convirtió en favoritos en la época de la Wii, sino que también incorporan contenido adicional y una actualización gratuita que aprovecha la potencia de la nueva consola. Esto significa que quienes se embarquen en la aventura cósmica de Mario podrán disfrutar de imágenes en mayor resolución, animaciones más fluidas y un rendimiento mucho más estable.

Cómo conseguir el Pack Cósmico

El juego con el que se va a celebrar el 40 aniversario de Super Mario Bros este año, además de la nueva película como evento principal, es Super Mario Galaxy 1 + 2. El recopilatorio llega a Switch y Switch 2 y Nintendo anunció la “edición limitada” de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

Esta edición ya está disponible en exclusiva en My Nintendo Store (se puede reservar). El Pack Cósmico de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 cuesta 99.199 pesos, y además del juego en físico incluye un set de pósters metalizados junto con stickers y un llavero de Destello. Es lo más parecido a una edición coleccionista de Super Mario Galaxy 1 + 2 para Nintendo Switch.

Qué es el Super Mario Galaxy

En Super Mario Galaxy, Bowser interrumpe el Festival de las Estrellas, secuestra a la princesa Peach y pone en riesgo a toda la galaxia. La misión de Mario será restaurar el Planetarium del Cometa con la ayuda de Rosalina y los Destellos, usando potenciadores como el champiñón abeja o el champiñón fantasma. Cada hiperestrella conquistada acerca al héroe bigotudo a rescatar a Peach y devolver la paz al cosmos.

La secuela, Super Mario Galaxy 2, redobla la apuesta con la inclusión de Yoshi como compañero de aventuras. Gracias a él, Mario puede realizar saltos más altos y atacar enemigos con la lengua, además de aprovechar nuevos potenciadores como el chile veloz y la fruta globo. Todo esto a bordo de la Astronave Mario, donde Destrella guía a los jugadores en otra misión para frenar a Bowser.

Yoshi se suma como compañero de aventuras en Super Mario Galaxy 2.

Nintendo también sumó opciones pensadas para jugadores que buscan una experiencia más accesible, como el Modo con ayuda que restaura energía y facilita el progreso en los niveles más desafiantes. A esto se suman capítulos extra del Libro de Rosalina y melodías adicionales que enriquecen la experiencia.