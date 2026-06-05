El negocio detrás del Mundial 2026: qué es TikTok Pro Events, la jugada secreta de la red social con la FIFA

Fuente: Merca 2.0.

TikTok Pro Events es una aplicación independiente enfocada en los grandes eventos culturales y deportivos que capturan la atención global. La app ya está disponible en los Estados Unidos a través de la App Store y Google Play, y debuta con un hub dedicado a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La pregunta es por qué TikTok necesita una app separada cuando ya tiene 1.500 millones de usuarios en la app principal.

La alianza que lo explica todo

El contexto que le da sentido a TikTok Pro Events es un acuerdo histórico con la FIFA. La FIFA y TikTok establecieron un acuerdo de "plataforma preferente" para la cobertura del Mundial de Fútbol 2026, el primero de ese tipo que la organización deportiva emite en su historia. El acuerdo, vigente hasta finales de 2026, convierte a TikTok en el canal digital central para todo el contenido relacionado con el torneo.

Los números que justifican la inversión de la FIFA son concretos. Según datos de TikTok GamePlan, existe un 42% más de probabilidades de que los seguidores vean un partido en directo tras disfrutar de contenido deportivo en TikTok. Para la FIFA, que busca monetizar su torneo en nuevas audiencias digitales, esa métrica de conversión es tan importante como los derechos televisivos.

Qué tiene Pro Events que no tiene la app principal

La app no es solo un feed de videos mundialistas. La nueva plataforma permite a los usuarios explorar videos de tendencia, conectarse con otros fanáticos y acceder a feeds curados por creadores de contenido especializados en los temas del momento.

El diferencial clave es el sistema de recompensas. TikTok Pro Events incorpora un sistema de recompensas activas: los usuarios mayores de 18 años podrán acumular "Stars" al completar actividades dentro de la app, como buscar hashtags de tendencia, visitar hubs temáticos o compartir contenido relacionado. Es decir, TikTok gamifica el consumo de contenido mundialista para mantener a los usuarios dentro de la app el mayor tiempo posible.

El acceso exclusivo para creadores: el corazón del negocio

Acá está la verdadera apuesta comercial. Por primera vez, la FIFA y TikTok desarrollarán un programa especial para un grupo selecto de creadores de contenido de todo el mundo, que tendrán acceso a momentos exclusivos como ruedas de prensa y sesiones de entrenamiento. Un grupo de creadores también tendrá la oportunidad de utilizar imágenes de archivo de la FIFA para crear contenido.

¿Por qué es esto un negocio? Los creadores con acceso exclusivo generan contenido con material de primera mano que solo está disponible en TikTok, lo que fuerza a los fanáticos del fútbol a abrir la app para ver lo que no pueden ver en otro lado. TikTok cobra publicidad sobre ese tráfico, y la FIFA recibe visibilidad hacia públicos jóvenes que ya no miran televisión.

Cómo acceder al hub del Mundial en TikTok en Argentina

No hace falta descargar Pro Events si no está disponible en tu país. Desde la app principal: abrí TikTok, buscá "Copa del Mundo 2026" y buscá la opción "Visita el centro de la Copa Mundial de la FIFA". Desde ahí podés acceder a información de las 48 selecciones, calendarios, clasificaciones en tiempo real y el contenido curado por la plataforma.