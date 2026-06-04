Alerta en X: cómo activar la nueva función secreta para responder con videos y qué cambia en tu celular

"React with Video", busca impulsar la participación de los usuarios y ofrecer una alternativa más visual.

La red social X, propiedad de Elon Musk, lanzó una nueva función que permite grabar videos de reacción directamente desde una publicación. La herramienta, denominada "React with Video", busca impulsar la participación de los usuarios y ofrecer una alternativa más visual a los tradicionales reposts y publicaciones citadas. La novedad ya comenzó a desplegarse en dispositivos iPhone y llegará próximamente a Android y la versión web.

Con esta incorporación, los usuarios pueden responder a cualquier publicación grabando un video sin salir de la aplicación. El contenido generado aparece junto al post original y puede mostrarse en distintos formatos, como pantalla dividida, pantalla verde o imagen sobre imagen, una modalidad popularizada por plataformas como TikTok.

Cómo funciona la nueva herramienta de videos de reacción en X

La función se encuentra dentro del menú de reposteo. Al seleccionar la opción correspondiente, la aplicación abre una ventana de grabación que permite registrar una reacción en video mientras se visualiza la publicación original. De esta manera, el usuario puede comentar, analizar o responder a un contenido de forma más dinámica y visual.

Según explicó Nikita Bier, responsable de producto de X, los comentarios son uno de los pilares fundamentales de la plataforma y el video representa una nueva forma de expresar opiniones y participar de las conversaciones. La iniciativa apunta especialmente a creadores de contenido, periodistas, influencers y usuarios que suelen construir audiencias a partir de sus análisis y reacciones sobre temas de actualidad.

La estrategia de X para competir con TikTok y otras plataformas

La llegada de "React with Video" se enmarca en una estrategia más amplia de X para potenciar el contenido audiovisual dentro de la red social. Durante los últimos meses, la compañía impulsó distintas herramientas orientadas a creadores y formatos de video, buscando aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios y fomentar nuevas formas de interacción.

El contenido generado aparece junto al post original y puede mostrarse en distintos formatos.

Aunque la función recuerda claramente a los videos de reacción que se hicieron populares en TikTok y otras plataformas, X busca integrarla de manera nativa dentro de las conversaciones que se generan alrededor de publicaciones, noticias y tendencias. Por el momento, el despliegue está limitado a iOS, pero la empresa confirmó que Android y la versión web recibirán la herramienta en una próxima etapa.