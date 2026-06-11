Llamadas grupales de WhatsApp: cómo evitar que se sumen desconocidos

La aplicación de mensajería permite iniciar una llamada de voz o videollamada y agregar participantes.

Las llamadas grupales de WhatsApp se convirtieron en una de las funciones más utilizadas para reuniones familiares, encuentros con amigos o conversaciones de trabajo. La aplicación de mensajería permite iniciar una llamada de voz o videollamada y agregar participantes de forma sencilla, con un límite de hasta 32 personas.

Una de las ventajas de esta herramienta es que no hace falta crear previamente un grupo para conversar con varias personas. Es posible comenzar una llamada con un solo contacto y, una vez establecida la comunicación, incorporar más usuarios sin cortar la conversación.

Cómo iniciar una llamada grupal desde un chat individual

El procedimiento es simple y puede realizarse en pocos pasos desde la aplicación. Primero hay que abrir el chat de la persona con la que se desea iniciar la conversación y tocar el ícono de llamada o videollamada. Cuando ese contacto acepte la comunicación, aparecerá la opción para agregar participantes.

Desde el botón correspondiente, solo hay que buscar y seleccionar los contactos que se quieran sumar. El proceso puede repetirse hasta alcanzar el máximo permitido por WhatsApp, que actualmente es de 32 participantes en una misma llamada.

Esta modalidad resulta útil cuando la necesidad de incluir más personas surge durante la conversación, sin tener que finalizar la llamada ni crear un grupo nuevo.

No hace falta crear previamente un grupo para conversar con varias personas.

Una función pensada para reuniones y conversaciones en grupo

Las llamadas grupales permiten mantener conversaciones tanto de voz como de video entre varias personas al mismo tiempo, una característica que ganó protagonismo tanto para el uso personal como profesional.

La posibilidad de incorporar participantes de manera progresiva facilita la organización de reuniones espontáneas, encuentros familiares o charlas entre amigos. Además, evita que todos los usuarios deban estar conectados desde el inicio para formar parte de la conversación.

WhatsApp fue ampliando con el tiempo la capacidad de sus llamadas grupales para adaptarse a las nuevas necesidades de comunicación. Hoy, el servicio admite hasta 32 participantes simultáneos, lo que lo convierte en una alternativa práctica para quienes buscan realizar videollamadas o llamadas de voz sin recurrir a otras plataformas.

Con esta función, cualquier usuario puede transformar una conversación individual en una reunión grupal en cuestión de segundos, directamente desde la aplicación y sin configuraciones adicionales.