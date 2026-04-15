Cómo guardar prompts en Gemini con su nueva función

Chrome ya permite guardar prompts de Gemini para reutilizarlos cuando quieras.

Google sigue metiendo inteligencia artificial dentro de su navegador y ahora sumó una función que apunta directo a la productividad: Chrome ya permite guardar prompts de Gemini para reutilizarlos cuando quieras. Esta nueva herramienta, llamada “Skills”, transforma pedidos repetitivos en accesos rápidos que se pueden ejecutar con un solo clic en cualquier página.

La idea es simple pero potente: si usás seguido el mismo prompt -por ejemplo, para resumir textos, comparar productos o analizar recetas- ya no hace falta escribirlo cada vez. Con Skills, podés guardarlo y aplicarlo automáticamente en distintas pestañas, lo que agiliza mucho el flujo de trabajo dentro del navegador.

Qué son las Skills de Gemini en Chrome

Las Skills son básicamente prompts guardados que se convierten en herramientas reutilizables. Una vez que hacés una consulta en Gemini desde el panel lateral de Chrome, podés guardarla como Skill y volver a ejecutarla cuando la necesites.

Esto no suma nuevas capacidades a la IA, pero sí mejora muchísimo la experiencia: evita tener que copiar y pegar o reescribir instrucciones constantemente, algo bastante común en el uso diario de asistentes de IA.

Además, estas Skills funcionan en múltiples pestañas al mismo tiempo. Por ejemplo, podés aplicar el mismo prompt para comparar especificaciones de productos en diferentes sitios o analizar varias recetas abiertas en paralelo.

Cómo guardar y usar prompts en Chrome

El proceso es bastante directo. Desde el panel de Gemini en Chrome, hacés una consulta normalmente y, una vez respondida, aparece la opción para guardarla como Skill. Ahí podés ponerle un nombre y editarla si hace falta.

Después, para usarla, solo tenés que escribir “/” en el chat de Gemini o acceder desde el menú correspondiente. Con eso, la Skill se ejecuta automáticamente en la página actual o en las pestañas que selecciones.

Las Skills son básicamente prompts guardados que se convierten en herramientas reutilizables.

Biblioteca de Skills y sincronización

Google también incluyó una biblioteca de Skills predefinidas con más de 50 opciones para tareas comunes, como resumir contenido, analizar información nutricional o evaluar productos. Estas plantillas se pueden usar tal cual o personalizar según tus necesidades.

Otro punto clave es que las Skills se sincronizan entre dispositivos siempre que uses la misma cuenta de Google, lo que permite mantener el mismo flujo de trabajo en diferentes computadoras.

Por ahora, la función está disponible en Chrome de escritorio y en inglés (EE.UU.), aunque se espera que se expanda a más usuarios en los próximos meses.

En definitiva, Chrome da un paso más hacia convertirse en una especie de “hub” de inteligencia artificial, donde los prompts dejan de ser algo manual para transformarse en herramientas listas para usar.