Las respuestas de Google con IA aciertan solo el 90% de las preguntas

Muchas veces los errores no son evidentes: las respuestas suenan convincentes.

Las respuestas generadas con inteligencia artificial en el buscador de Google no son tan confiables como parecen: un análisis reciente reveló que fallan en 1 de cada 10 casos. Aunque la tasa de acierto ronda el 90%, el problema escala rápidamente si se tiene en cuenta el volumen de búsquedas diarias, lo que se traduce en millones de respuestas incorrectas circulando constantemente.

Este dato surge de una investigación impulsada por The New York Times, que evaluó el rendimiento de las llamadas AI Overviews, los resúmenes automáticos que aparecen en la parte superior del buscador. Si bien el porcentaje de error puede parecer bajo, en la práctica implica una enorme cantidad de información potencialmente falsa que los usuarios consumen sin verificar.

El riesgo de confiar ciegamente en la IA

Uno de los principales problemas no es solo que la IA se equivoque, sino cómo lo hace. Muchas veces, los errores no son evidentes: las respuestas suenan convincentes, están bien redactadas y parecen correctas, lo que dificulta detectar cuándo hay información falsa. Esto aumenta el riesgo de desinformación, especialmente porque estos resúmenes aparecen antes que los enlaces tradicionales.

Además, al ofrecer una respuesta directa, Google reduce la necesidad de que el usuario haga clic en otras páginas para chequear la información. En la práctica, eso convierte a la IA en una especie de “respuesta final”, incluso cuando puede contener errores o datos incompletos.

El impacto real se entiende mejor al mirar la escala: Google procesa miles de millones de búsquedas diariamente. Con un margen de error del 10%, esto puede derivar en decenas de millones de respuestas incorrectas cada hora y más de mil millones por día.

En muchos casos, estos fallos se deben a las llamadas “alucinaciones” de la IA, un fenómeno en el que los modelos generan información falsa pero presentada como si fuera verdadera. Esto ocurre porque la tecnología prioriza construir respuestas coherentes antes que verificar su veracidad absoluta.

Las respuestas generadas con inteligencia artificial en el buscador de Google no son tan confiables como parecen.

Una tecnología útil, pero todavía en evolución

A pesar de estos problemas, los resúmenes con IA siguen siendo una herramienta potente para obtener respuestas rápidas. Sin embargo, el consenso entre expertos es claro: no conviene confiar ciegamente en estos resultados y siempre es recomendable contrastar la información con fuentes confiables.

En definitiva, la inteligencia artificial de Google está cambiando la forma en que buscamos información, pero todavía está lejos de ser infalible. Y en internet, ese 10% de error puede ser más importante de lo que parece.