Anthropic lanzó Claude Design, herramienta para crear imágenes

El lanzamiento marca un paso importante en la estrategia de Anthropic: la compañía anunció Claude Design como un nuevo producto de Anthropic Labs pensado para crear trabajo visual como prototipos, presentaciones, one-pagers y diseños a partir de instrucciones en lenguaje natural. La idea es convertir esa conversación en materiales visuales pulidos.

Cómo funciona

La dinámica de uso es conversacional y sin curva de aprendizaje. El usuario describe lo que necesita —por ejemplo, una aplicación móvil de meditación con colores suaves y tipografía relajante— y Claude genera una primera versión que luego puede refinarse mediante ajustes adicionales, como cambios de color, tamaño de fuente o la incorporación de un modo oscuro. Todo el proceso ocurre en una interfaz conversacional que elimina la curva de aprendizaje típica de los programas de diseño tradicionales.

También es posible subir archivos como punto de partida. Se puede comenzar con un prompt de texto, cargar imágenes y documentos en formatos DOCX, PPTX y XLSX, o apuntar la herramienta a una base de código. Asimismo, incorpora una función de captura web para tomar elementos directamente desde un sitio y acercar los prototipos al aspecto real del producto.

Para equipos empresariales

Una de las funciones más destacadas para empresas es que Claude Design puede aprender la identidad visual de la organización. La herramienta lee el código base y los archivos de diseño del cliente, garantizando así coherencia visual en todos los materiales producidos. Los equipos también pueden mantener más de un sistema de diseño activo al mismo tiempo. Los formatos de exportación son variados. Los diseños generados con IA pueden exportarse a formatos como PDF, PPTX, HTML o directamente a la plataforma Canva. Una vez en Canva, los archivos son completamente editables y colaborativos.

No es un rival de Canva

Anthropic fue explícita en aclarar que Claude Design no busca reemplazar a Canva sino complementarla. El producto está construido para personas que no están empezando desde una herramienta de diseño y necesitan pasar de una idea a algo visual rápidamente. La integración con Canva —fruto de una alianza estratégica entre ambas empresas— es justamente el puente entre el borrador inicial y el producto final pulido.

Quién puede usarlo ahora

La herramienta está impulsada por Claude Opus 4.7 y todavía no es de acceso libre. Llega como una vista previa de investigación y comenzó a desplegarse de forma gradual para los suscriptores de Claude Pro, Max, Team y Enterprise durante el día del anuncio. El acceso se realiza desde claude.ai/design.