15 cursos oficiales gratis de Claude con certificación para aprender de su IA

La academia online de Anthropic apunta a cubrir todos los perfiles: desde alguien que nunca usó Claude hasta desarrolladores que quieren integrarlo en sus aplicaciones, pasando por docentes, estudiantes y profesionales de organizaciones sin fines de lucro. El único requisito es crear una cuenta en Skilljar, que también es gratuita. A continuación, los cursos agrupados por perfil.

Para usuarios generales

Claude 101 es el punto de entrada para nuevos usuarios. Explica los primeros pasos en la herramienta: proyectos, artefactos, uso de skills y conexión con herramientas de terceros, además del modo de investigación.

AI Fluency: Framework & Foundations es un curso base sobre alfabetización y colaboración con la IA, desarrollado con expertos académicos. Enseña las habilidades prácticas para interactuar con la IA de forma efectiva, eficiente, ética y segura.

Para desarrolladores

Claude Code in Action es una formación completa sobre cómo usar Claude Code para el desarrollo de software. Cubre la arquitectura de los asistentes de código con IA, la gestión del contexto, creación de comandos personalizados y la integración con servidores MCP o GitHub.

También hay cursos de Building with the Claude API para quienes quieran integrar Claude en sus apps, e Introduction to Model Context Protocol y su continuación avanzada para quienes desarrollen servidores y clientes MCP con Python. Para quienes trabajen en entornos cloud, existen versiones específicas para Amazon Bedrock y Google Cloud Vertex AI.

Para docentes, estudiantes y organizaciones

AI Fluency for educators está dirigido a docentes y responsables de diseño instruccional. Ayuda a usar la IA en las prácticas docentes, incluyendo el diseño de asignaturas, resultados de aprendizaje y materiales para el alumnado. También hay versiones del curso orientadas a estudiantes universitarios y a profesionales de organizaciones sin fines de lucro.

Cómo acceder

Todos los cursos están disponibles en anthropic.skilljar.com. Basta con crear una cuenta gratuita en la plataforma y elegir el curso que corresponda al perfil de cada uno. Al terminar, Skilljar emite el certificado con el respaldo oficial de Anthropic.