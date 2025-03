Asombro por la función de Google Fotos que cambia todo

Un sitio web especializado reveló un avance muy esperado por muchos usuarios de Google Fotos.

La aplicación Google Fotos es una de las más famosas dentro del ecosistema del gigante tecnológico y allí es donde muchas personas vuelcan sus recuerdos, postales y hasta proyectos del trabajo. Sin embargo, una página web especializada en Android filtró que la última actualización de la plataforma podría sumar funciones muy esperadas y cambiaría la utilización para siempre.

Precisamente, la web Android Authority descubrió, por primera vez en un archivo de instalación APK, la actualización de Google Fotos que introduce una flecha al lado de la pila de fotos en lugar de depender del deslizamiento hacia arriba. Por lo tanto, si el usuario está tratando con muchas imágenes, esta función permitiría una forma fácil de seleccionar la favorita y eliminar el resto sin necesidad de hacerlo individualmente.

De esta manera, si sos fotógrafo frecuente con tu celular sabes lo difícil que puede ser clasificar una gran cantidad de imágenes tomadas a gran velocidad. La novedad opción que filtró el sitio mencionado se llama “Google Photo Stacks”, la cual permite agilizar el proceso de elección. La interfaz de la app de Google será más fácil de usar, ya que la actualización entrante podría cambiar todo por un menú más simple.

Sin embargo, como siempre, no es información oficial de Google. La compañía suele agregar nuevas características en su código que actualmente están en desarrollo o pruebas. Eso no significa una garantía de que la función verá una versión adecuada en las distintas plataformas. Hasta el momento, no hay una fecha de lanzamiento oficial establecida ni siquiera un anuncio sobre esta actualización que ayudaría a los amantes de las fotos.

Google Fotos es una de las apps más populares de la compañía.

La lista de funciones que cambia en Google Fotos y la única que sigue en pie

La mayoría de las ocasiones, cuando se encuentra algo en desarrollo dentro del instalador APK, generalmente es solo cuestión de tiempo antes de que la empresa lo lance a una versión de prueba. Según reveló Android Authority, logró activar la función “Photo Stacks” en la versión 7.19 de la aplicación, y el hecho de que se pueda activar sugiere que es probable que llegue pronto a todos los dispositivos. La lista completa de comandos incluye:

Establecer como la mejor elección

Mantener esto, eliminar el resto

Quitar de la fila

Desafiliar

Multi-select

Administrar filas

Finalmente, el equipo de la web especializada señaló que nada cambió con respecto a la función de selección múltiple. Esto le permite elegir varias fotos a la vez y otorga un nivel de control más profundo y general. Google no eliminaría una de las actualizaciones más utilizadas por los usuarios que usan la cámara del celular para tomar cientos de fotos.