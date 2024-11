Cambia Google Fotos: llegó una de las funciones más esperadas

Googleo Fotos tiene importantes cambios que prometen revolucionar la gestión de las imágenes.

El gigante tecnológico Google presentò una nueva función dentro de su app Google Fotos con la cual simplifica la forma en que los usuarios se mantienen al día sobre sus álbumes compartidos. Con la nueva sección de "Actualizaciones", los usuarios podrán recibir notificaciones en tiempo real sobre cualquier cambio en sus álbumes, como nuevas fotos, comentarios o respuestas.

Esta nueva herramienta de Google Fotos, similar a un feed de noticias, organiza todas las actividades de los álbumes compartidos en un solo lugar, permitiendo a los usuarios acceder rápidamente a cualquier actualización. Además, cada notificación incluye un acceso directo al álbum específico, lo que agiliza la navegación.

Para encontrar esta nueva función, los usuarios solo tienen que buscar el ícono de campana en la pantalla principal de la app. Esta actualización está siendo implementada gradualmente en dispositivos Android e iOS a nivel mundial. Con esta novedad, Google busca mejorar la experiencia de colaboración y compartir fotos y videos entre amigos y familiares, ofreciendo una forma más intuitiva y organizada de gestionar los álbumes compartidos.

Google tomó una drástica medida con las imágenes creadas con IA

Por otra parte, Google anunció que las fotos que sean editadas con Inteligencia Artificial (IA), mediante la aplicación Google Fotos van a empezar a tener un aviso particular junto con ellas. Con esta novedad, la empresa más popular del mercado tecnológico buscará hacer lo más transparente posible la utilización de esta herramienta poderosa, con la cual a veces es difícil distinguir la veracidad del contenido.

Puntualmente, la sección “Información de IA” se podrá encontrar en la vista de detalles de imágenes de Google Fotos, tanto en la web como en la plataforma que utilizan millones de personas a diario. El propio director de ingeniería de esa app, John Fisher, detalló la medida drástica en una publicación de blog de la empresa.

“Las fotos editadas con herramientas como Magic Editor, Magic Eraser y Zoom Enhance ya incluyen metadatos basados en estándares técnicos del Consejo Internacional de Prensa y Telecomunicaciones (IPTC) para indicar que han sido editadas con IA generativa”, apuntó el directivo.

Además, el jefe de esa app destacó: “Ahora vamos un paso más allá, haciendo que esta información sea visible junto con información como el nombre del archivo, la ubicación y el estado de la copia de seguridad en la aplicación Fotos”.

Sin embargo, desde Google aclararon que no será solo en la Inteligencia Artificial generativa la notificación mediante estas etiquetas en los dispositivos. Según reveló, también van a especificar cuándo una "foto" contiene elementos de varias imágenes diferentes, como cuando las personas usan las funciones Best Take y Add Me del Pixel.