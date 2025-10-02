Xbox Game Pass: cuánto cuesta y qué incluye cada plan

La suscripción sirve en consolas Xbox, PC y dispositivos móviles.

Microsoft anunció una renovación total de Xbox Game Pass que redefine cómo funciona el servicio. Desde octubre, los usuarios deberán elegir entre tres niveles: Essential, Premium y Ultimate, cada uno con precios y beneficios distintos. El dato clave es que la suscripción más cara, Ultimate, duplicó su precio, aunque también suma varias ventajas exclusivas.

El nivel más accesible, Game Pass Essential, tendrá un valor de 9 mil pesos mensuales y ofrecerá acceso a más de 50 juegos, multijugador online, recompensas de hasta 25 euros al año y juego en la nube. El intermedio, Game Pass Premium, costará 12 mil pesos al mes, con un catálogo de más de 200 juegos, acceso a títulos de Xbox publicados durante el primer año, recompensas de hasta 50 euros y mejor calidad en el juego en la nube. Por último, Game Pass Ultimate sube a 25 mil pesos al mes con una biblioteca de más de 400 juegos, estrenos el mismo día de lanzamiento, acceso a EA Play, Ubisoft Classics, Fortnite Crew y recompensas anuales de hasta 100 euros.

Qué incluye cada nivel de Xbox Game Pass

Essential: más de 50 juegos compatibles con PC y Xbox, multijugador online, recompensas, nube básica, online asegurado en consola y beneficios en League of Legends y Call of Duty: Warzone (9.000 pesos más impuestos).

Premium : más de 200 juegos compatibles con PC y Xbox, lanzamientos del primer año, nube optimizada, tiempos de carga más cortos vía streaming, online asegurado en consola, recompensas x2, hasta 5% de reembolso en compras y los beneficios del otro plan ( 12.000 pesos más impuestos ).

Ultimate: más de 400 juegos para PC y Xbox, estrenos propios y de terceros desde el día 1, catálogo de EA Play y Ubisoft+ Classics, nube en máxima calidad, hasta 20% de descuento en títulos seleccionados y recompensas x4, más todos los beneficios de los dos planes anteriores (25.000 pesos más impuestos).

Un cambio total en la experiencia

Otra novedad importante es que ya no habrá distinción por plataforma: la suscripción sirve en consolas Xbox, PC y dispositivos móviles. Además, todos los niveles incluyen juego en la nube, aunque la calidad y los tiempos de espera mejoran en los planes más caros.

Dentro de los beneficios destacados del plan Ultimate sobresalen Ubisoft Classics y Fortnite Crew, que ahora estarán incluidos sin costo extra. Esto se traduce en acceso a sagas como Assassin’s Creed, Ghost Recon o Prince of Persia, además de los pases de batalla de Fortnite con 1.000 paVos mensuales.