Bautizada como ROG Xbox Ally X, la máquina ya abrió sus reservas y tiene fecha de salida para el 16 de octubre de 2025.

Después de meses de rumores, Microsoft finalmente confirmó el lanzamiento de su primera consola portátil, desarrollada en colaboración con Asus. Bautizada como ROG Xbox Ally X, la máquina ya abrió sus reservas y tiene fecha de salida para el 16 de octubre de 2025. Sin embargo, la noticia viene con un detalle que puede frenar a más de un gamer: su precio es más alto que el de varias consolas de sobremesa, incluida la PS5 Prox.

La versión más potente de la portátil llega al mercado por mil dólares, equipada con 24 GB de RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento. También habrá un modelo más accesible con 16 GB de RAM y 512 GB, que se venderá por alrededor de 700 dólares. En ambos casos, se confirmó que la consola llegará a la Argentina, aunque todavía no hay precios locales oficiales.

Dos modelos, mismas pantallas pero distinto corazón

Ambas versiones comparten un panel IPS de 7 pulgadas Full HD a 120 Hz, con FreeSync Premium, protección Gorilla Glass Victus y recubrimiento antirreflejo Corning DXC. La diferencia clave está en el procesador: la Xbox Ally estándar utiliza un AMD Ryzen Z2 A, mientras que la Xbox Ally X sube la apuesta con un AMD Ryzen AI Z2 Extreme, lo que promete un rendimiento mucho más sólido en juegos exigentes.

La versión más potente de la portátil llega al mercado por mil dólares, equipada con 24 GB de RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento.

En cuanto a la conectividad, el modelo base incluye dos USB-C 3.2 Gen 2, ranura microSD, jack de 3,5 mm, WiFi 6E y Bluetooth 5.4. La versión X, en cambio, suma compatibilidad con Thunderbolt 4 y puertos más avanzados (USB4 y USB-C 3.2 Gen 2 con DisplayPort 2.1). La batería también mejora, pasando de 60 Wh en la edición estándar a 80 Wh en la más potente.

¿Qué esperar de la ROG Xbox Ally X?

Si bien el precio puede resultar elevado, Microsoft y Asus aseguran que la Ally X está diseñada para competir no solo con otras portátiles como la Steam Deck o la ROG Ally original, sino también con consolas de escritorio. La combinación de hardware de última generación, batería más grande y sistema operativo Windows 11 Home optimizado para gaming la convierte en una de las propuestas más ambiciosas del sector.

En definitiva, la ROG Xbox Ally X se presenta como una apuesta premium que busca redefinir el concepto de consola portátil, con potencia de PC y una biblioteca de juegos enorme a disposición desde el primer día.